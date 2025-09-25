Для новой канализации. В Чолпон-Ате начали демонтировать незаконные постройки

В Чолпон-Ате демонтируются незаконные постройки для строительства центральной канализационной системы, сообщает пресс-служба Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Фото Минстроя. Проект строительства центральной канализационной системы в Чолпон-Ате

По ее данным, ведутся подготовительные работы в рамках проекта по строительству центральной канализационной системы. Проект финансируется Азиатским банком развития (АБР).

Управление архитектурно-строительного контроля по Иссык-Кульской области, районное управление градостроительства и архитектуры совместно с мэрией города проводят демонтаж незаконных построек, расположенных по улице Советской. Отмечается, что незаконно возведенные объекты препятствуют реализации проекта. Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

Создание центральной канализационной инфраструктуры направлено на улучшение санитарного состояния города, обеспечение экологической безопасности и формирование современных условий для населения, говорится в сообщении.