Общество

Экология, туризм и креатив. В Чолпон-Ате пройдет фестиваль Jaratman

27-29 марта в городе Чолпон-Ата пройдет социально-культурный фестиваль «Jaratman айыл фест». Об этом сообщили в Фонде поддержки развития туризма.

Инициатором выступил автор социального проекта «Jaratman айыл» Степан Жаратман. Фестиваль объединит на одной площадке блогеров, креаторов, представителей бизнеса и местных жителей.

Основная цель мероприятия — продвижение культуры бережного отношения к природе, благоустройство территорий, привлечение внимания к проблеме надписей на скалах, а также развитие устойчивого туризма в сельской местности с созданием дополнительных источников дохода для местного населения.

В программе запланированы экологические акции по очистке скал, культурные мероприятия и обсуждение инициатив по развитию региона.
Материалы по теме
В Чон-Кемине пройдет экофестиваль «Снежный барс ЭкоФест — Кемин — 2026»
В Бишкеке пройдет международный хип-хоп фестиваль Groove Republic: LDDLM Edition
Пропаганда ЛГБТ. Команда Kolfest ответила на критику депутата ЖК
В Кыргызстане стартовал Фестиваль тюльпанов
Пропаганда ЛГБТ. Депутат призвал запретить проведение Kolfest
Жанна Бадоева сняла выпуск программы «Жизнь других» в Чолпон-Ате
Объявлены лауреаты премии Британской киноакадемии. Фильм о Путине среди них
Депутат предлагает присвоить Чолпон-Ате статус туристического города
В Чолпон-Ате начали строить новую объездную дорогу длиной 14,5 километра
Конкурсы скульптур и национальные игры: как прошел фестиваль снежного барса
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Глава ГНС объяснил, почему «Кыргызнефтегаз» не проверяли при Ташиеве Глава ГНС объяснил, почему «Кыргызнефтегаз» не проверял...
Центральная Азия растет вдвое быстрее развивающихся экономик мира
Тай-Мурас Ташиев вызван на допрос — источники
Данил Ибраев: Интеграцию рынков в ЕАЭС нужно ускорить
