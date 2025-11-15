Течет с грязью. Мэрия Чолпон-Аты прокомментировала ситуацию с водоснабжением

Мэрия Чолпон-Аты прокомментировала 24.kg ситуацию с водоснабжением в селе Бактуу-Долоноту.

По данным муниципалитета, 14 ноября на участке водопровода проводили ремонт. «Временное помутнение воды, которое могли заметить жители, является нормальной технической реакцией системы после вмешательства. На данный момент ситуация полностью стабилизирована, и подача чистой воды осуществляется в штатном режиме», — заверили чиновники.

Мэрия подчеркивает, что ведет планомерную работу по полной модернизации водоснабжения села.

В качестве первоочередной меры в 2025 году в селе уже были пробурены и запущены в эксплуатацию две новые артезианские скважины для подачи чистой воды.

Что касается долгосрочных планов, мэрией проведен тендер на разработку проектно-сметной документации для полной замены водопроводных труб. Этот крупный проект будет реализован в сотрудничестве с департаментом водных ресурсов и профинансирован из республиканского бюджета. Начало работ запланировано на 2026 год.

Вопрос обеспечения жителей Бактуу-Долоноту качественной питьевой водой находится на особом контроле, подчеркнули в мэрии Чолпон-Аты.

Ранее местные жители пожаловались на качество питьевой воды, что она течет с грязью.