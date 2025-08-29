В Чолпон-Ате Иссык-Кульской области начал работу новый детский сад «Баластан». Учреждение расположили в доме, который ранее принадлежал Камчыбеку Асанбеку, известному как Камчи Кольбаев.

Фото из интернета. Из «логова криминала» в «Баластан»: в Чолпон-Ате открыли детсад в доме Кольбаева

По информации мэрии, здание капитально отремонтировали и переоборудовали для нужд дошкольного образования. Садик рассчитан на 100 детей. На территории площадью 67 соток размещаются два жилых дома. Один из них был построен отцом Кольбаева, другой использовался им самим. Теперь в одном здании находится «Баластан», в другом — районный отдел образования. Здесь же открыли дом детского творчества «Жаш Кыял».

Мебель и игровое оборудование для воспитанников приобрели за счет городского бюджета. Все имущество, ранее находившееся в доме, забрала супруга Камчыбека Асанбека.

На церемонии открытия присутствовали заместитель полпреда президента в Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев, мэр Чолпон-Аты Рустам Кадыркулов и спикер городского кенеша Элдияр Молдобеков.

Напомним, Камчыбек Асанбек (Кольбаев) был убит 4 октября 2023 года в Бишкеке. По данным ГКНБ, он оказал вооруженное сопротивление при задержании. Позже спецслужбы сообщили о задержании более 40 активных участников ОПГ, занимавшихся легализацией преступных доходов, вымогательствами и рейдерством. Активы Кольбаева оценили примерно в $1 миллиард, на все имущество наложен арест.