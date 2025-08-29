14:41
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

Из «логова криминала» в «Баластан»: в Чолпон-Ате открыли детсад в доме Кольбаева

В Чолпон-Ате Иссык-Кульской области начал работу новый детский сад «Баластан». Учреждение расположили в доме, который ранее принадлежал Камчыбеку Асанбеку, известному как Камчи Кольбаев.

из интернета
Фото из интернета. Из «логова криминала» в «Баластан»: в Чолпон-Ате открыли детсад в доме Кольбаева

По информации мэрии, здание капитально отремонтировали и переоборудовали для нужд дошкольного образования. Садик рассчитан на 100 детей. На территории площадью 67 соток размещаются два жилых дома. Один из них был построен отцом Кольбаева, другой использовался им самим. Теперь в одном здании находится «Баластан», в другом — районный отдел образования. Здесь же открыли дом детского творчества «Жаш Кыял».

Мебель и игровое оборудование для воспитанников приобрели за счет городского бюджета. Все имущество, ранее находившееся в доме, забрала супруга Камчыбека Асанбека.

На церемонии открытия присутствовали заместитель полпреда президента в Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев, мэр Чолпон-Аты Рустам Кадыркулов и спикер городского кенеша Элдияр Молдобеков.

Напомним, Камчыбек Асанбек (Кольбаев) был убит 4 октября 2023 года в Бишкеке. По данным ГКНБ, он оказал вооруженное сопротивление при задержании. Позже спецслужбы сообщили о задержании более 40 активных участников ОПГ, занимавшихся легализацией преступных доходов, вымогательствами и рейдерством. Активы Кольбаева оценили примерно в $1 миллиард, на все имущество наложен арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341469/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
В месяц вывозят около 3 тонн мусора: мэр Чолпон-Аты призвал соблюдать чистоту
Саммит ЕМПС: какие документы подписали главы правительств ЕАЭС
В Чолпон-Ате состоится «Вечер балета на берегу Иссык-Куля»
Форум в Чолпон-Ате. Кыргызстан и Россия подписали документы на $270 миллионов
Премьеры Казахстана и Беларуси прибыли в Кыргызстан для участия в заседании ЕМПС
Президент РФ передал приветствие участникам экономического форума в Чолпон-Ате
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате
В Чолпон-Ате назначен новый мэр — Рустам Кадыркулов
Разрушенные кресты на кладбище в Чолпон-Ате: очевидцы публикуют видео вандализма
Спасатель пансионата и отдыхающие подрались на пляже Чолпон-Аты
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
14:27
Из «логова криминала» в «Баластан»: в Чолпон-Ате открыли детсад в доме Кольбаева Из «логова криминала» в «Баластан»: в Чолпон-Ате открыл...
14:16
Около 10 тысяч мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в Татарстане
14:11
Камчыбек Ташиев вернулся в родную школу: его приветствовали школьные друзья
14:08
Умер композитор Родион Щедрин
14:07
Кыргызстан впервые экспортировал семена люцерны в РФ и тыквы — в Японию