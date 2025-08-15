20:36
Общество

В месяц вывозят около 3 тонн мусора: мэр Чолпон-Аты призвал соблюдать чистоту

Новый мэр Чолпон-Аты (Иссык-Кульская область) Рустам Кадыркулов обратил внимание на ситуацию с отходами. В социальных сетях опубликовано видео мусорного полигона.

В своем обращении градоначальник отметил, что Чолпон-Ата — это не просто курортный город, но и место, где встречают делегации разных уровней, проводят мероприятия государственного значения.

«От чистоты наших улиц, пляжей и берега озера зависит, какое впечатление о Кыргызстане увезут отсюда гости. Летом наш город принимает за сезон примерно 1,5 миллиона туристов. У нас более 50 пансионатов и свыше 600 гостевых домов. И мусор, который образуется от этих объектов, в разы превышает городскую норму», — говорится в обращении.

По данным Рустама Кадыркулова, у муниципального предприятия «Тазалык» насчитывается всего 16 уборщиков и 6 машин, которые в месяц вывозят 2 тысячи 926 тонн мусора, а за четыре месяца — 11 тысяч 700 тонн.

По его словам, территория мусорного полигона с каждым годом расширяется и наносит серьезный ущерб экологии.

«Мы разработали проект по установке мусоросортировочной станции, которая позволит значительно сократить площадь полигона и снизить вред природе», — сообщил мэр.

Он призвал граждан, живущих и отдыхающих в Чолпон-Ате:

  • не оставлять мусор где попало;
  • не загрязнять пляжи и улицы;
  • своевременно вывозить отходы в специально отведенные места;
  • использовать только бумажные пакеты;
  • сортировать мусор и не переполнять контейнеры;
  • уважать труд тех, кто ежедневно убирает за ними.

«От лица мэрии и МП «Тазалык» хочу заверить: мы делаем и будем делать все возможное, чтобы город был чистым и благоустроенным. Но без вашей поддержки нам не обойтись. На днях мы уже дали старт проектам по улучшению инфраструктуры и решаем вопросы, которые долгое время ждали внимания. Но успех зависит не только от власти, а от каждого, кто живет и отдыхает здесь», — заключил Рустам Кадыркулов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339842/
