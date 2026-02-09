В Чолпон-Ате начали строить новую объездную дорогу длиной 14,5 километра

В Чолпон-Ате стартовало строительство новой объездной дороги протяженностью 14,5 километра. Она пройдет у подножия гор и позволит разгрузить центр курортного города в пик туристического сезона.

Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, проект реализуется в ускоренном режиме и должен быть завершен к сентябрю — к началу Всемирных игр кочевников, которые в этом году пройдут на берегу Иссык-Куля.

По информации ведомства, объездная трасса станет частью новой схемы движения вокруг курортной зоны.

Работы включают устройство дорожного полотна, отсыпку основания, дренаж, укрепление склонов и монтаж инженерных сооружений. Дорога проектируется под круглогодичную эксплуатацию.