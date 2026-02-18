Депутат предлагает присвоить Чолпон-Ате статус туристического города

Депутат Жогорку Кенеша Табылды Муратбеков выступил с инициативой присвоить Чолпон-Ате статус туристического города.

По его словам, это позволит сформировать в Чолпон-Ате образцовый туристический центр страны и системно подойти к вопросам инфраструктуры и благоустройства.

«Основная трасса подготовлена, летом ожидается большой поток туристов. В этом году здесь пройдут саммит ШОС, а также Всемирные игры кочевников. Город необходимо привести в соответствующий вид», — отметил парламентарий.

Кроме того, он сообщил, что в Чолпон-Ате китайская компания уже приступила к строительству объездной дороги. Параллельно ведутся проектные работы.

«В проект необходимо включить и село Бостери. Это позволит разгрузить транспортные потоки и избежать пробок в разгар туристического сезона», — подчеркнул Табылды Муратбеков.

Инициатива, по его словам, направлена на комплексное развитие курортной зоны Иссык-Куля и повышение качества сервиса в преддверии крупных международных мероприятий.