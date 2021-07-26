Выборы в Бишкеке. ЦИК отказала СДК и «Ынтымаку» в удовлетворении жалоб

ЦИК отказала партиям «Социал-демократы» и «Ынтымак» в удовлетворении жалоб на политобъединения. Об этом стало известно на заседании комиссии сегодня.

Член координационной группы оперативного реагирования Медина Кутбердиева сообщила, что группа предлагает отказать в удовлетворении жалобы. Она отметила, что параллельно СДК обратились в Бишкекскую ТИК с подобной жалобой и получили отказ.

По словам Медины Кутбердиевой, на заседание группы были приглашены представители правоохранительных органов. В частности, по факту подкупа голосов избирателей представители ГКНБ заявили, что связь агитатора с партией «Эмгек» не выявлена.

Председатель партии Темирлан Султанбеков заметил, что Бишкекская ТИК неправильно трактует документы, переданные ГКНБ. «Согласитесь, есть разница между тем, что связь агитатора не установлена, и тем, что это не сделано потому, что женщина болеет и ее невозможно допросить. Это разные формулировки», — сказал он.

Медина Кутбердиева заявила, что, по информации правоохранительных органов, факты подкупа не подтвердились и со стороны партии «Онугуу-Прогресс».

«А без их подтверждения правоохранительными органами мы не можем удовлетворить жалобу», — добавила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Напомним, ранее «Социал-демократы» подали жалобу в Бишкекскую ТИК, требуя аннулировать результаты по партиям «Эмгек», «Онугуу-Прогресс» и «Ишеним». С аналогичным требованием обратилась и партия «Ынтымак».

11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в столице в городской кенеш прошли шесть партий.