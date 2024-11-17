22:22
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Власть

Местные выборы. Сколько мандатов могут получить партии в Бишкекском горкенеше

По предварительным данным, пятипроцентный барьер для прохождения в Бишкекский городской кенеш (БГК) преодолели пять партий.

Проходят партии «Жаны Куч — Новая сила», «Эмгек», «Адилет», «Ынтымак» и «Эл Умуту». «Улуу-Журт» набрала всего 1,34 процента голосов, а партию «Социал-демократы» сняли с выборов.

Распределение мандатов будет зависеть от количества голосов, набранных партиями, преодолевшими барьер. Каждый мандат определяется количеством голосов избирателей.

Согласно предварительным данным автоматически считывающих урн (АСУ), за лидеров гонки проголосовали 109 тысяч 774 человека (97,3 процента обработанных сведений). В Бишкекском горкенеше 51 депутатский мандат. Это означает, что на один мандат приходится 2 тысячи 152 голоса избирателей.

Предварительное распределение мандатов выглядит следующим образом:

  • «Жаны Куч — Новая сила» — 16 мандатов;
  • «Эмгек» — 12 мандатов;
  • «Адилет» — 8 мандатов;
  • «Ынтымак» — 8 мандатов;
  • «Эл Умуту» — 6 мандатов.

Отметим, что указанные данные являются предварительными и могут измениться после окончательного подведения итогов голосования.

Напомним, в этом году для партий, участвующих в выборах в городские кенеши, снижен избирательный порог с 7 до 5 процентов.

Сегодня в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводилось в 33 городских и 231 айыльном кенешах. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/311395/
просмотров: 744
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. В Баткене избирательный порог преодолели все партии
На выборах в Кара-Балте пятипроцентный порог преодолели пять партий
ЦИК опубликовала итоговые данные о явке на выборах в местные кенеши
Местные выборы. Предварительные данные по Бишкеку
Местные выборы. На двух участках на Иссык-Куле продлили работу
На выборах в местные кенеши к 18.00 проголосовали 23,45 процента избирателей
Нурланбек Шакиев: Бишкек заслуживает лучших
Явка избирателей на выборах в местные кенеши к 12.00 составила 8,5 процента
ЦИК озвучила, сколько нарушений зарегистрировано в ходе избирательной кампании
В городе Ош явка на выборах депутатов горкенеша на 12.00 составила 8,3 процента
Популярные новости
В&nbsp;Кремле прокомментировали задержание заговорщиков в&nbsp;Кыргызстане В Кремле прокомментировали задержание заговорщиков в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане хотят убрать срок давности по&nbsp;приватизированным объектам В Кыргызстане хотят убрать срок давности по приватизированным объектам
Владельцам домов на&nbsp;дачных участках в&nbsp;Чуйской области будут выдавать техпаспорта Владельцам домов на дачных участках в Чуйской области будут выдавать техпаспорта
Пробки в&nbsp;Бишкеке. Изменение графика учебы в&nbsp;школах помогло, считает мэр Пробки в Бишкеке. Изменение графика учебы в школах помогло, считает мэр
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
17 ноября, воскресенье
22:10
Местные выборы. В Баткене избирательный порог преодолели все партии Местные выборы. В Баткене избирательный порог преодолел...
21:49
На выборах в Кара-Балте пятипроцентный порог преодолели пять партий
21:43
Местные выборы. В Джалал-Абаде тоже лидирует партия «Жаны Кыргызстан»
21:39
ЦИК опубликовала итоговые данные о явке на выборах в местные кенеши
21:37
Местные выборы. Предварительные результаты по Караколу