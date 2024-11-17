Местные выборы. Сколько мандатов могут получить партии в Бишкекском горкенеше

По предварительным данным, пятипроцентный барьер для прохождения в Бишкекский городской кенеш (БГК) преодолели пять партий.

Проходят партии «Жаны Куч — Новая сила», «Эмгек», «Адилет», «Ынтымак» и «Эл Умуту». «Улуу-Журт» набрала всего 1,34 процента голосов, а партию «Социал-демократы» сняли с выборов.

Распределение мандатов будет зависеть от количества голосов, набранных партиями, преодолевшими барьер. Каждый мандат определяется количеством голосов избирателей.

Согласно предварительным данным автоматически считывающих урн (АСУ), за лидеров гонки проголосовали 109 тысяч 774 человека (97,3 процента обработанных сведений). В Бишкекском горкенеше 51 депутатский мандат. Это означает, что на один мандат приходится 2 тысячи 152 голоса избирателей.

Предварительное распределение мандатов выглядит следующим образом:

«Жаны Куч — Новая сила» — 16 мандатов;

«Эмгек» — 12 мандатов;

«Адилет» — 8 мандатов;

«Ынтымак» — 8 мандатов;

«Эл Умуту» — 6 мандатов.

Отметим, что указанные данные являются предварительными и могут измениться после окончательного подведения итогов голосования.

Напомним, в этом году для партий, участвующих в выборах в городские кенеши, снижен избирательный порог с 7 до 5 процентов.

Сегодня в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводилось в 33 городских и 231 айыльном кенешах.