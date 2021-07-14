Обсервацию «Ганси» будут использовать для туристов

Обсервацию на бывшей авиабазе «Ганси» будут использовать для туристов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Депутаты поинтересовались, куда будут госпитализировать туристов в случае заражения коронавирусом, поскольку на борт самолета их не возьмут.

«Мы подготовили на «Ганси» 100 мест для туристов», — сказал чиновник.

Отметим, ранее Алымкадыр Бейшеналиев заявил нардепам, что не поддерживает открытие стационара «Семетей» в аэропорту «Манас».