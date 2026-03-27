Узбекистан остается одной из популярных стран для туристов из Кыргызстана. Об этом свидетельствуют данные Комитета по туризму РУз.

За первые два месяца 2026-го эту республику посетили 521,1 тысячи кыргызстанцев. Это на 23,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

КР занимает первое место по количеству поездок в Узбекистан, опережая Таджикистан и Казахстан.

Также зафиксирован значительный рост туристов из России (+36 процентов) и Китая (в 3,5 раза).

В 2025 году РУз посетили 11,7 миллиона иностранных туристов. Граждане Кыргызстана также входили в тройку лидеров на протяжении всех 12 месяцев.