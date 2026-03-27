Узбекистан остается одной из популярных стран для туристов из Кыргызстана

Узбекистан остается одной из популярных стран для туристов из Кыргызстана. Об этом свидетельствуют данные Комитета по туризму РУз.

За первые два месяца 2026-го эту республику посетили 521,1 тысячи кыргызстанцев. Это на 23,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

КР занимает первое место по количеству поездок в Узбекистан, опережая Таджикистан и Казахстан.

Также зафиксирован значительный рост туристов из России (+36 процентов) и Китая (в 3,5 раза).

В 2025 году РУз посетили 11,7 миллиона иностранных туристов. Граждане Кыргызстана также входили в тройку лидеров на протяжении всех 12 месяцев.
