Запуск Tax Free. В Узбекистане туристам будут возвращать НДС во всех аэропортах

Система возврата НДС для туристов tax free появится во всех аэропортах Узбекистана. В стране запускается обновленная система возврата налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных граждан. Поэтапно Tax Free будет доступен не только в аэропортах, но и на таможенных постах, и в розничных магазинах. Соответствующее постановление подписал президент.

Согласно документу, с 1 апреля 2026 года система Tax Free начнет работать во всех международных аэропортах Узбекистана. Иностранные покупатели смогут получить возврат НДС как наличными, так и на банковскую карту. При этом 85 процентов суммы налога будет возвращаться покупателю, а 15 процентов — направляться оператору системы в качестве оплаты за услуги.

Перечисление средств на банковскую карту будет осуществляться в течение трех рабочих дней после вывоза товара из страны.

Минимальная сумма покупки для получения возврата установлена на уровне 300 тысяч сумов (с учетом НДС). При этом отменяется ранее действовавший ограниченный перечень товаров, на которые распространялась система Tax Free. Исключение составляют только продукты питания.

В 2025 году иностранным гражданам в Узбекистане было возвращено 4,8 миллиарда сумов в рамках системы Tax Free.