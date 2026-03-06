Атака на Иран. Казахстанцы продолжают покупать турпутевки в Эмираты

Казахстанцы продолжают покупать путевки в ОАЭ даже без гарантий туристического кода. Об этом сообщает 31 канал.

Фото иллюстративное

Отмечается, что несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке, некоторые турфирмы РК продают путевки в Объединенные Арабские Эмираты на конец марта и апрель.

Глава фонда Туристік Қамқор Инна Рей предупредила, что на такие рейсы отменены туркоды, а значит, государство не гарантирует проживание и возврат граждан в случае чрезвычайной ситуации.

Большинство операторов предлагают туристам альтернативные направления, например, страны Юго-Восточной Азии или сохранение средств на депозите. При этом спрос на альтернативы вырос, но цены на весенние туры пока остаются стабильными.

Отметим, что с 28 февраля — дня начала эскалации в Персидском заливе — сотни граждан, в том числе из Кыргызстана и Казахстана, застряли в аэропортах стран ближневосточного региона. Их вывозят эвакуационными рейсами, которые организуют власти. Правительства десятков государств призывают своих граждан воздержаться от поездок в регион в связи с началом войны США, Израиля и Ирана.

На Ближнем Востоке седьмые сутки продолжается эскалация ситуации в острой фазе. США и Израиль в рамках операции «Рык льва» не прекращают ракетные удары по Ирану и местам сосредоточения боевиков «Хезболлы», вступивших в войну в поддержку Тегерана.