18:28
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Горы Тянь-Шаня в Кыргызстане включены в список лучших направлений для туристов

Газета The New York Times включила горы Тянь-Шань в Кыргызстане в список из 52 лучших направлений для путешествий в 2026 году.

иллюстративное
Фото иллюстративное


Тянь-Шань оказался на 31-м месте рейтинга. В список вошла тропа Kyrgyz Nomad Trail, которая протянулась с востока на запад страны и проходит через высокогорные перевалы, живописные озера и маленькие деревни, а также сезонные юрточные лагеря.

Среди ключевых достопримечательностей маршрута — ледники, бирюзовое озеро Кель-Суу с обрывистыми скалами, Таш-Рабат — сохранившийся караван-сарай XV века и Саймалуу-Таш — высокогорная долина с уникальными петроглифами.

Эксперты отмечают, что включение Тянь-Шаня в международный туристический рейтинг способствует повышению интереса к Кыргызстану, развитию внутреннего туризма и привлечению иностранных путешественников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357318/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
В FIDE составили рейтинг сильнейших шахматных федераций — на каком месте КР
Усиление контроля и экономический рост. Как мир увидел Кыргызстан в 2025 году
Посол США поздравил Кыргызстан с Новым годом: партнерство, дружба и пожелания
АКРА повысило долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана до BB-
Кто из кыргызстанцев попал в мировой рейтинг Объединенного мира борьбы (UWW)
Листинг KGST вызвал ажиотаж: оборот превысил капитализацию в четыре раза
В 2025 году в КР введено 119 предприятий с инвестициями $715,6 миллиона
Кыргызстан и Япония подписали соглашение об устранении двойного налогообложения
Россия и Кыргызстан обсудили нарушения при поставках рыбной продукции
Бишкек вошел в тройку самых загрязненных городов мира по качеству воздуха
Популярные новости
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
Для граждан&nbsp;КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в&nbsp;США Для граждан КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в США
В&nbsp;Бишкеке снесли очередной дом, лишенный статуса памятника В Бишкеке снесли очередной дом, лишенный статуса памятника
Не&nbsp;только водители: милиция в&nbsp;Бишкеке взялась за&nbsp;дисциплину пешеходов Не только водители: милиция в Бишкеке взялась за дисциплину пешеходов
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
9 января, пятница
18:27
Захват США танкера «Маринера»: Дональд Трамп освободит двух россиян Захват США танкера «Маринера»: Дональд Трамп освободит...
18:21
На трассе Бишкек — Ош автомобиль за полчаса совершил два ДТП. Водитель погиб
18:09
Горы Тянь-Шаня в Кыргызстане включены в список лучших направлений для туристов
17:40
Трасса Алматы — Иссык-Куль. На какой стадии проект
17:28
Боец ММА Айжигит Эркебай уулу после трехлетнего перерыва возвращается на ринг