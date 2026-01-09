Горы Тянь-Шаня в Кыргызстане включены в список лучших направлений для туристов

Газета The New York Times включила горы Тянь-Шань в Кыргызстане в список из 52 лучших направлений для путешествий в 2026 году.

Фото иллюстративное

Тянь-Шань оказался на 31-м месте рейтинга. В список вошла тропа Kyrgyz Nomad Trail, которая протянулась с востока на запад страны и проходит через высокогорные перевалы, живописные озера и маленькие деревни, а также сезонные юрточные лагеря.

Среди ключевых достопримечательностей маршрута — ледники, бирюзовое озеро Кель-Суу с обрывистыми скалами, Таш-Рабат — сохранившийся караван-сарай XV века и Саймалуу-Таш — высокогорная долина с уникальными петроглифами.

Эксперты отмечают, что включение Тянь-Шаня в международный туристический рейтинг способствует повышению интереса к Кыргызстану, развитию внутреннего туризма и привлечению иностранных путешественников.