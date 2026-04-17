Из Балыкчи в Бишкек прибыл международный поезд с туристами из-за рубежа

Сегодня из Балыкчи Иссык-Кульской области в Бишкек прибыл международный туристический поезд, принадлежащий английской компании GOLDEN EAGLE TRAINS. В столицу прибыли туристы из Западной Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Об этом сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По его данным, на территории железнодорожного вокзала была организована выставка народных ремесел, где туристы смогли увидеть ширдаки, изделия из войлока и традиционные предметы быта кыргызского народа. Для гостей это были не просто сувениры, а возможность ближе познакомиться с кыргызской культурой.

Особую атмосферу создало выступление фольклорного ансамбля «Доор», исполнившего национальные музыкальные произведения.

После торжественной встречи туристы отправились на обзорную экскурсию по Бишкеку. Программа включает знакомство с историей Бишкека, его архитектурой и современной городской жизнью.

Путешествие туристов по КР началось днем ранее, 16 апреля. В Иссык-Кульской области для них была организована отдельная программа, включавшая прогулки по побережью озера, знакомство с природой и культурными традициями кыргызского народа.

Туристический поезд состоит из 17 современных и комфортабельных вагонов. Всего в страну прибыло более 90 туристов.

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» обеспечивает строгое соблюдение графика движения туристического поезда, а также создает все необходимые условия для безопасного и комфортного пребывания иностранных гостей на территории республики.