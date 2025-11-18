21:16
Границы буферной зоны горы Сулайман-Тоо в Оше хотят изменить и облагородить

Мэр Оша Женишбек Токторбаев и члены рабочей группы по облагораживанию достопримечательности Сулайман-Тоо провели на месте осмотр буферной зоны священной горы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

По ее данным, в рабочую группу вошли представители государственного предприятия «Научно- исследовательский проектный институт «Кыргызреставрация», археологи и другие специалисты. Они обсудили предложения по оптимизации границ буферной зоны горы Сулайман-Тоо.

Сейчас окрестности буферной зоны составляют 5 километров, мэрия планирует привести в порядок главную достопримечательность. На территории горы и ее окрестностей наблюдаются сухостой, мусор, нет воды. Периодически вспыхивают пожары.

Планируются обсуждение нового проекта улучшения окрестностей и представление его членам ЮНЕСКО. По словам градоначальника, Ошу нужно развиваться, чтобы туристы приезжали полюбоваться священной горой.

Женишбек Токторбаев добавил, что если проект утвердят, то в будущем достопримечательность будет облагорожена цветами, зелеными насаждениями и оснащена капельным орошением, освещением, а для удобства жителей и туристов по территории будут ездить экологичные электромобили.

