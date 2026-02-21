Автомобиль с группой китайских туристов утонул в Байкале: семь человек погибли

Автомобиль с группой китайских туристов утонул в Байкале. УАЗ, в котором находились девять человек, ушел под лед в районе мыса Хобой. Предварительно, двум удалось спастись, остальные погибли. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более человек. Власти региона уведомили о случившемся генконсульство КНР в Иркутске.

«Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен», — отметил губернатор Игорь Кобзев.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей СК, сотрудников полиции и МЧС. Проводятся поисковые мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы трагедии, а также представители органов системы профилактики, обеспечивающие безопасность на водном объекте.