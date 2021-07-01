В кабмине обсудили закон о придании особого статуса Баткенской области

еПредседатель кабинета министров Улукбек Марипов провел заседание Государственной комиссии по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области.

Рассмотрен законопроект «О придании особого статуса Баткенской области». Глава кабмина подчеркнул, что документ должен внести существенные позитивные изменения в жизнь жителей региона.

«Главная задача закона — обеспечить социально-экономическое развитие региона с созданием новых рабочих мест и решением актуальных проблем, включая строительство необходимых социальных и инфраструктурных объектов, обеспечение жителей чистой питьевой и поливной водой, привлечение инвестиций. Мы должны добиться реальных позитивных изменений в жизни каждой семьи, проживающей в Баткенской области. Люди должны жить в комфортных и безопасных условиях», — сказал Улукбек Марипов.

Для этого будут созданы благоприятные условия для социально-экономического развития региона с образованием Координационного совета, осуществляющего мониторинг, оценку и контроль программы развития региона.

«Разработаны механизмы льготного финансирования, утвержден особый порядок формирования бюджета развития области, введены особый налоговый и инвестиционный режимы, предусматривающие государственные гарантии», — отметил заместитель министра экономики и финансов Данияр Иманалиев.

Он добавил, что после придания особого статуса региону будет введен специальный режим осуществления государственных закупок товаров и предложены льготы по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению Баткенской области.

Было также отмечено, что в рамках данного законопроекта предусмотрено усиление полномочий представителя кабмина в Баткенской области:

особыми функционально-административными, организационно-распорядительными полномочиями и особым статусом;

полномочиями по координации деятельности территориальных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и взаимодействию с правоохранительными органами и силовыми структурами.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.