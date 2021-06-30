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Власть

Проект Асылбаевой. Администрация президента поддерживает согласованный вариант

Администрация президента поддерживает согласованный вариант законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации». Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил представитель администрации главы государства.

По его словам, сотрудники администрации президента участвовали в работе согласительной группы по преодолению возражений президента и подписали нынешний вариант проекта.

«Какая будет реакция в обществе? Надеюсь, вы не подставляете президента», — отметил депутат Мамасадык Бакиров.

В парламенте начали рассматривать скандальный законопроект Гульшат Асылбаевой «О защите от ложной и недостоверной информации». Ранее, напомним, он назывался «О манипулировании информацией».

В прошлом году депутаты одобрили резонансный закон. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле 2020 года вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название, одобрен профильным комитетом и вновь вынесен на рассмотрение.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/199439/
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