В Бишкеке 17 июля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +38 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.30 — отрезки улиц Джалиля, Курманджан Датки;

9.30-18.00 — улица Скрябина, 76, 76а, 78, 78а;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак Ордо», улицы Ак-Булак, Урмат, Тулпар, Чынар, бульвар Эркиндик, 35, улица Исанова, 80, отрезки улиц Чапаева, Ахунбаева, Садырбаева, Толстого, Логвиненко, Лумумбы, село Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейное, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген, Новостройка, школа, детский сад, айыл окмоту, ГСВ, насос для поливной воды);

13.00-17.00 — микрорайон «Достук».

С 10.00 до 17.00 воду отключат на улицах Молдокулова, Шоокум.

Памятные даты

Всемирный день эмоджи

День посвящен сверхпопулярным в современном обществе пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения.

Первоначально доступная только в Японии система эмоджи получила распространение по всему миру. Появилась даже онлайн-энциклопедия, или словарь, разъясняющий их значение.

Дата 17 июля выбрана по причине того, что именно этот день отображается на пиктограмме календаря эмоджи в операционной системе iOS.

Люди, которые меняли мир

Родился военнослужащий Кирилл Буханцев

Фото из интернета. Кирилл Буханцев

Родился 17 июля 1919 года в селе Лебединовка Аламединского района (Чуйская область КР). Полный кавалер ордена Славы.

В 1939-м призван в Красную Армию Аламединским райвоенкоматом. Начало Великой Отечественной войны застало Кирилла Буханцева на кадровой службе в Ашхабаде. Боевое крещение получил под Ельней в июле 1941 года. Воевал на Западном, Юго-Западном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Был дважды ранен, но всегда возвращался в строй.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Кирилл Буханцев жил во Фрунзе. Более 20 лет работал бригадиром на комбинате бытового обслуживания.

Умер 23 сентября 1984-го.

Родился оперный певец Аманбек Нуртазин

Родился в селе Кенес Кордайского района Казахстана. Выучившись вокальному мастерству в Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, в 1962 году стал солистом Кыргызского государственного театра оперы и балета.

Владея прекрасными актерскими данными, музыкальностью, лирический тенор спел ведущие партии практически во всех постановках театра: «Евгений Онегин» (Ленский), «Борис Годунов» (Юродивый), «Севильский цирюльник» (граф Альмавива), «Отелло» (Кассио), «Манас» (Сыргак), «Айчурек» (Кульчоро), «Олжобай и Кишимжан» (Олжобай), «Кыз Жибек» (Тологон) и другие. Одновременно он возглавлял оперно-хоровую студию главного театра республики.

Как о нем пишут, «сын братского казахского народа внес большой вклад в развитие культуры Кыргызской Республики».

Умер 18 февраля 2013-го.

Умер народный артист Киргизской ССР Мустафа Ахунбаев

Фото из интернета. Мустафа Ахунбаев

17 июля 2017 года ушел из жизни заслуженный деятель искусств Кыргызстана, лауреат многочисленных премий, профессор Мустафа Ахунбаев.

Родился 12 марта 1935-го в Иссык-Кульской области.

С 1971 года работал режиссером Государственного академического Большого театра СССР и Кремлевского дворца съездов. Работая в Большом театре, поставил оперу «Руслан и Людмила». Вернувшись на родину, работал в Кыргызском академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и осуществлял постановки таких шедевров оперного искусства, как «Мефистофель», «Петр Первый», «Тихий Дон», «Аида», «Верди», «Курманбек», «Евгений Онегин» и многие другие. Написал либретто балетов «Бессмертие», «Материнское поле», «Белый пароход».

Снялся в фильме-опере советского режиссера Романа Тихомирова «Князь Игорь».

Мустафа Ахунбаев внес большой вклад в развитие оперного искусства Кыргызстана. За выдающиеся заслуги ему присвоены звания заслуженного деятеля искусств КР, народного артиста Киргизской ССР, лауреат многочисленных премий.

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