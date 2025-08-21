Вознаграждать горожан за сообщение о правонарушении предлагает мэрия Бишкека. Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В частности, отмечается, что проект предусматривает ведение института денежного вознаграждения за сообщение о правонарушении.

«На практике существуют ограниченные механизмы стимулирования граждан к сотрудничеству с государственными органами при выявлении и пресечении правонарушений, отсутствует законодательное закрепление института вознаграждения информаторов, что снижает уровень выявляемости правонарушений и препятствует формированию эффективной системы профилактики», — пояснили разработчики.

По мнению муниципалитета, введение статьи о вознаграждении за сообщение о правонарушениях будет способствовать активизации гражданской позиции, повышению уровня правосознания и формированию партнерских отношений между государством и обществом в сфере противодействия правонарушениям.

В документе прописано, что внедрение института вознаграждения обеспечит:

увеличение поступлений в бюджет за счет роста собираемости штрафов;

снижение латентности правонарушений за счет вовлечения граждан в процесс их выявления;

укрепление принципа неотвратимости ответственности;

формирование дополнительного механизма защиты прав и законных интересов граждан;

повышение доверия общества к органам власти.

Столичная мэрия также предлагает увеличить суммы штрафа за выброс, складирование производственного, промышленного мусора и медицинских отходов в неустановленных местах.