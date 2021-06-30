Вот в Туркменистане даже нет интернета. Кто из депутатов поддерживает Асылбаеву

Жогорку Кенеш сегодня рассматривает согласованный вариант законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации». Несколько депутатов поддержали инициатора Гульшат Асылбаеву.

По мнению Кожобека Рыспаева, анонимных пользователей в социальных сетях по-другому не приструнить.

«Они пишут что попало, очерняют тебя и твою семью. Должен быть какой-то механизм против них. Это вседозволенность. Вот в Туркменистане, например, в некоторых местах интернета вообще нет. Об этом сообщили члены нашей делегации», — сказал Кожобек Рыспаев.

По словам Мурадыла Мадеминова, фейковые новости наносят серьезный моральный урон семьям политиков.

«Фейковыми аккаунтами пользуются власти или богатые люди, как Райым Матраимов, люди, которые боятся, не уверенные в себе. Их комментарии наносят вред. Ложная информация наносит психологический вред несовершеннолетним детям», — сказал нардеп.

Законопроект направлен на голосование.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулировании информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».