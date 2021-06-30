Автор всех антинародных законопроектов. Депутаты против инициативы Асылбаевой

В парламенте произошла словесная перепалка между депутатами Абдывахапом Нурбаевым и Гульшат Асылбаевой.

Депутат Абдывахап Нурбаев призвал коллег не поддерживать согласованный вариант проекта «О защите от ложной и недостоверной информации». Автор проекта Гульшат Асылбаева отметила, что он глубоко ошибается.

«Во всем мире борются против фейков. Вы, получается, против демократических устоев», — заявила она.

«Вы автор всех антинародных законов. Вы ответите перед историей», — ответил ей Абдывахап Нурбаев.

Гульшат Асылбаева заявила, что готова ответить перед историей, богом и совестью.

Депутаты Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Мирлан Жеенчороев, Бурун Аманова и Аманкул Токтоманбетов тоже выступили против проекта.

В парламенте начали рассматривать скандальный законопроект Гульшат Асылбаевой «О защите от ложной и недостоверной информации». Ранее, напомним, он назывался «О манипулировании информацией».

В прошлом году депутаты одобрили резонансный закон. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле 2020 года вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название, одобрен профильным комитетом и вновь вынесен на рассмотрение.