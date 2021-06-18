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Власть

Закон о манипулировании информацией на руку фейкам и троллям

Закон «О манипулировании информацией», независимо от того, в какой редакции он будет принят, приведет к самоцензуре. Так считает юрист правовой клиники «Адилет» Бектур Осмонбаев.

По его словам, интернет — единственное пространство, где человек может свободно выражать свое мнение, критиковать публично власть. В случае введения документа под авторством депутатов Гульшат Асылбаевой и Айнур Осмоновой, пусть в смягченной форме, население лишится этого канала.

Когда человек лишится такой возможности, это приведет в итоге к тому, что у людей не останется других инструментов выражать свое мнение. Они выйдут на митинги.

Бектур Осмонбаев

Он добавил — он сомневается, что закон будет работать для всех одинаково. Эксперт предположил, что защищать документ будет только чиновников. Он также считает, что в случае реализации этой инициативы операторы сотовой связи и провайдеры поднимут цены.

Другие участники видеоконференции указывают — этот закон не защитит от фейков, а, напротив, создаст для них благоприятную почву.

Напомним, что 26 июня депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198153/
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