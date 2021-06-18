Закон не даст политикам создавать фабрики троллей. Асылбаева о своей инициативе

Депутат Гульшат Асылбаева, автор скандального Закона «О манипулировании информацией» заявила — она согласна с тем, что название не отражает концепцию документа. Об этом она заявила сегодня в ходе видеоконференции.

По словам нардепа, закон ориентирован на защиту граждан от ложной и недостоверной информации и также защищает честь, достоинство и деловую репутацию, поэтому следует поменять преамбулу.

«Права человека заключаются в том, что они должны быть равными и уважаться всеми субъектами. Поэтому возникла необходимость его принятия. Согласительной группой были изучены и отработаны все замечания, внесены поправки в вводную часть, уточнены понятия, что такое «недостоверная информация», дополнено определение «ложные сведения». Законом не затрагиваются права о свободе выражения мнений и информации. Это фундаментальные права человека, но также конституционно прописана защита чести, достоинства и репутации. Об этом нужно тоже помнить», — сказала она.

Гульшат Асылбаева добавила: этот закон направлен и на то, чтобы политики, кто имеет финансовые возможности, не могли создавать фабрики троллей. «Возможно, поэтому он и не был изначально подписан», — предположила она.

В свою очередь юрист Института медиа полиси Нурбек Сыдыков заявил, что реализовать этот закон нереально, и отметил, что не прописаны источники финансирования, поэтому возникают большие проблемы в правовом регулировании.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле 2020-го вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.