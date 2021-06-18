Юристы о том, почему принятие закона о манипулировании информацией невозможно

Юрист Института Медиа Полиси Нурбек Сыдыков объяснил сегодня на круглом столе, где обсуждаются риски и нарушения при рассмотрении в парламенте возражений президента к закону «О манипулировании информацией», почему этот документ нельзя принимать.

По его словам, не определены источники финансирования, что является нарушением требований Конституции. «Он также нарушает международные стандарты. Одна формулировка, что каждый владелец сайта, страницы должен указывать свои данные, чтобы отправлять сообщение, — неприемлема. Право на частную жизнь в интернете реализуется не через идентификацию. Весь мир указывает, что нельзя идентифицировать. Мы же хотим отрегулировать это на законодательном уровне. Мы оформляем в правовом аспекте норму, которая не будет работать», — сказал юрист.

Глава ИМП Бегаим Усенова напомнила, что есть еще один важный аспект, несущий в себе прямую угрозу свободе слова — в согласительную группу по преодолению возражений президента вошли депутаты и сотрудники ГКНБ. Нет ни экспертов, ни представителей СМИ, ни гражданского сообщества.

Напомним, что 26 июня депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.