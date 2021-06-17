Депутаты собираются рассмотреть законопроект о финансовой отчетности НПО. Об этом сообщил в Twitter Дастан Бекешев.

По его словам, этот вопрос внесен в повестку дня. Ранее он был поддержан в двух чтениях.

Инициатор законопроекта Бакытбек Райымкулов утверждает, что только считанные НПО выступают против предлагаемых изменений.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.