ООН и международные организации обеспокоены исчезновением Орхана Инанды

ООН и Human Rights Watch обеспокоены исчезновением руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды. Об этом стало известно на заседании парламента.

По словам депутата Айсулуу Мамашовой, никто уже не верит силовикам Кыргызстана.

«На протяжении недели никакой информации от вас не поступало. Родственники предоставляли сведения, даже турецкие СМИ выставляли версии, а от наших ГКНБ и МВД ничего не было. Ощущение, что вы что-то скрываете», — сказала Айсулуу Мамашова.

Замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев ответил, что некоторая информация проходит без разрешения.

«Проводятся определенные мероприятия, на это тоже ушло время. Некоторые граждане и родственники распространяют информацию без разрешения. Вместо того чтобы помочь следствию, они вредят. Это может поспособствовать исчезновению доказательств, подозреваемые могут скрыться. Много чего мы не можем сказать. Поэтому всю информацию можем дать после раскрытия дела», — сказал Нурбек Абдиев.

Депутат Жанар Акаев отметил, что обеспокоенность международных организаций достаточно серьезна. Он попросил силовиков прокомментировать это. Кроме того, по словам депутата в социальных сетях переводят вопрос в национальную плоскость, считая, что этнического турка, несмотря на то что он гражданин КР, искать не хотят.

Замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев ответил, что Орхана Инанды ищут точно так же, как искали бы любого кыргызстанца.

«Да, мы тоже обеспокоены ситуацией, поскольку этот человек сделал достаточный вклад в развитие образования в Кыргызстане. Поэтому ничего скрывать не намерены», — сказал Нурбек Абдиев.

Президент международного образовательного учреждения «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая. Его жена ранее дважды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках супруга.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.