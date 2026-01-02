Лошади, змеи, кролики Жогорку Кенеша и гороскоп от ИИ

Наступивший 2026 год по китайскому зодиаку пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Это грациозное животное олицетворяет неистощимую энергию, жажду свободы, внутренний огонь и стремление к независимости.

Кыргызстан вошел в двенадцатимесячный цикл с новым VIII созывом Жогорку Кенеша.

Апгрейд состава главного законодательного органа страны мотивировал 24.kg рассказать, кто из новых слуг народа родился в год Лошади, сколько в парламенте будет заседать обезьян, крыс, кроликов, быков и собак. А также расскажем, что 2026-й готовит народным избранникам по гороскопу, составленному искусственным интеллектом.

Кто в парламенте Лошадь

По китайскому календарю 2026 год Огненной Лошади стартует 17 февраля. Астрологи отмечают, что это редкая комбинация чисел и возвращается она раз в 60 лет. В традиционных трактовках сочетание чисел трактуется как «двойной огонь»: энергия перемен, помноженная на прорыв и риск резких потрясений.

Последний год Огненной Лошади пришелся на 1966-й. Он запомнился следующими событиями:

культурная революция в Китае и волнения в Гонконге. Последние события перешли еще и в 1967-й;

посадка советской автоматической станции «Луна-9»;

завершение американской космической программы Gemini.

От исторических вех перейдем к рожденным в год Лошади. Им, как принято считать в астрологии, присущи лидерские качества и дальновидность.

Они харизматичны, решительны, легко решают сложные задачи. В то же время они творческие натуры, мыслят не шаблонно. Предложенные ими решения нестандартны, с изюминкой и в чем-то даже новаторские.

В новом созыве сразу семь таких депутатов.

В год Лошади появились на свет Уланбек Примов, Таалайбек Масабиров, Айсаракан Абдибаева, Токтобубу Ашымбаева, Эльвира Сурабалдиева, Улукбек Карыбек уулу и Жылдыз Таалайбек кызы.

Будьте начеку

Держать ухо востро и не расслабляться все 365 дней, пока по планете гарцует Огненная Лошадь, настоятельно рекомендуют астрологи рожденным в год Крысы. Этот хвостатый с острыми зубками и крайне живучий грызун считается знаком-антогонистом гордому скакуну.

Особенно тяжко придется тем, кто пришел в этот мир в 1972 и 1984 годы. Дело в том, что 2026-й принадлежит Красной Огненной Лошади, а 1972-й — Синей Водяной Крысе. Значит, с большей долей вероятности можно предположить, что между представителями этих знаков развернется борьба. С 1984 годом еще сложнее — это Зеленая Деревянная Крыса. Можно не просто обжечься, а сгореть.

1996-й был годом Красной Огненной Крысы. Есть большая вероятность, что для «детей 90-х» год пройдет стабильно. Правда, в новом созыве нардепов 1996-го года выпуска нет. Зато 1972-го и 1984-го нашлись. Причем, с Лошадьми их поровну.

Итак, рожденные в год Крысы депутаты Жогорку Кенеша:

Фавориты

В 2026 году звезды сулят удачу Тиграм, как страстным и энергичным натурам. Под этим знаком родились Ырысбек Атажанов, Бекмурза Эргешев, Жанар Акаев, Венера Салямова, Бакыт Тентишев, Эрулан Кокулов.

Есть представители этого знака и в VIII созыве: Азамжан Джалилов, Курманкул Зулушев, Нурланбек Азыгалиев, Карим Ханджеза, Жылдыз Садырбаева, Табылды Муратбеков.

Кроме Тигра, в любимчиках у Лошади Собака. У этих знаков, как подчеркивают астрологи, традиционный союз противоположностей — «хвостик» обеспечивает скакуну стабильность.

Замыкает тройку претендентов на поцелуй Фортуны в лошадиный год — Коза. Рожденные под этим знаком, как правило, творческие и мечтательные, с тонкой душевной организацией индивидуумы. Они вдохновят Красную Огненную Лошадь на свершения, послужат своего рода музой.

В парламенте Козы, безусловно, присутствуют. По мнению астрологов, в новом году счастье улыбнется

Остальные по ситуации

Наступивший год благоприятен для Змей в вопросах делового взаимодействия. Особенно для тех, кого отличает терпение, разумность и усидчивость.

В списке Змей с мандатами Жаныбек Аматов, Алтынбек Кылычбаев, спикер VIII созыва Нурланбек Тургунбек уулу, Медер Чотонов, Бакыт Чомоев, Болот Ибрагимов, Гуля Кожокулова, Жумабек Салымбеков, Джамиля Исаева, Болот Сагынаев.

Общительной Обезьяне Огненная Лошадь обещает очень продуктивный период. 2026-й, если верить звездам, принесет хвостатым проказникам много полезных знакомств и интересных идей.

В парламенте рожденные в год Обезьяны — Гулай Машрапова, Жылдыз Эгембердиева, Суйунбек Омурзаков, Чолпон Эсенаманова, Абдылдабек Эгембердиев, Куванычбек Конгантиев, Эркеайым Сейтказиева, Эркинбек Исеналиев.

А вот рожденным в год Петуха звезды рекомендуют заняться финансами и укрепить свои позиции в материальной сфере. Это касается Бактыяра Калпаева, Бурун Амановой, Марлена Маматалиева и Гулсункан Жунушалиевой.







Не зацикливаться на мелочах небесные светила советуют и мудрым Драконам. В наступившем году они будут полны идей и желания творить. А Огненная Лошадь поможет им реализовать самые смелые планы и наделит вдохновением и энтузиазмом.

В Жогорку Кенеше этих огнедышащих мифических созданий представляют Равшанбек Рысбаев, Советбек Рустамбек уулу, Азамат Исираилов, Шаирбек Ташиев, Бекмырза Чолпонбай уулу, Дастанбек Джумабеков, Темирлан Айтиев, Сеидбек Атамбаев, Жаныбек Абиров, Гулкан Молдобекова.

Рожденных в год Свиньи Гульнару Акимбаеву и Медербека Саккараева ждут по гороскопу перспективные предложения. В том числе переход на более высокую должность, а в некоторых случаях и кардинальная смена рода деятельности.

У пушистых Кроликов, в частности Махабат Мавляновой, Уланбека Жаанбаева, Алтынбека Кудайбердиева, Салтанат Амановой, Жылдыз Курманалиевой, Улукбека Узакбаева, ожидается трансформация в партнерских отношениях. Причем, как в личном, так и деловом плане. Звезды предупреждают: не зевай и действуй!

И, наконец, Быкам Огненная Лошадь предоставит шансы для глобальных изменений и выхода на новый уровень во многих областях. Прежде всего, речь о финансовом положении, здоровье и работе.

Но, чтобы осуществить задуманное, этим парнокопытным потребуется научиться решительности и гибкости.

Взять на заметку Быкам Эльдару Сулайманову, Айгуль Ахмедовой, Нурбеку Сыдыгалиеву и Кабанам — Дастану Бекешеву и Илимбеку Кубанычбекову.











Что напророчил депутатам искусственный интеллект

Мы попросили ChatGPT составить общий гороскоп VIII созыва, без акцента на персоналии. И вот что получилось.

По мнению искусственного интеллекта, новый парламент несет в себе энергию Марса и Сатурна одновременно. Марс — конфликты, напор, борьба за влияние, резкие заявления. Сатурн — давление ответственности, контроль, страх ошибок, жесткие рамки.

Этот состав Жогорку Кенеша — образец не компромисса, а столкновения интересов.

В нем, сообщает нам ChatGPT, много людей с личными амбициями, с опытом «полевой» политики и с высокой чувствительностью к общественному настроению.

Главная кармическая тема — испытание властью и скоростью решений.

Что касается совместимости с годом Лошади, то она есть. Однако напряженная, правда, продуктивная. Символ года усиливает импульсивность, желание быстрых побед, конфликтность внутри системы.

Для высшего законодательного органа это несет риски внутренних противоречий, законодательные инициативы без долгой проработки, давление улицы и соцсетей, «побеги» отдельных фигур в самостоятельную игру.

Но и открывает новые возможности: быстрые реформы, мобилизация в кризисных ситуациях, неожиданная консолидация перед внешними угрозами.

ИИ предостерегает нардепов идти против энергии Лошади — нужно либо оседлать ее, либо она унесет в хаос.

Первая половина года по версии искусственного интеллекта пройдет в напряженных заседаниях, не исключены публичные скандалы и усиление борьбы за влияние, а также попытки перераспределения полномочий.

Еще возможны громкие отставки, резонансные расследования, законы, вызывающие массовые споры.

Далее короткая передышка. Середина года обещает период вынужденного баланса, осознание границ допустимого и, вороятно, даже депутаты попытаются стабилизировать имидж парламента.

Решится главный вопрос: станет ли Жогорку Кенеш управляемым или войдет в режим постоянного кризиса? И под конец усилится роль закулисных договоренностей, завершится открытая конфликтная фаза, прагматика сменит эмоции.

Если парламент доживет до этого этапа без серьезных потрясений, то его позиции укрепятся.

Роспуска, внеочередных выборов не предвидется. Напротив, по мнению ИИ, парламент останется, но изменится внутренне. Произойдет перераспределение ролей, а часть фигур уйдет «в тень».

Но есть и альтернативный сценарий: падение доверия, усиление внешнего давления и как итог — разговоры о переформатировании или досрочной избирательной кампании.

Как утверждает ИИ, этот парламент пришел не для спокойствия, а для очистки и переформатирования политических правил.

В перспективе VIII созыв может стать переходным, но исторически оправданным и важным.