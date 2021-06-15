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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Жылдыз Бакашова отметила важность победы женщин на выборах в местные кенеши

Увеличение количества женщин-депутатов — важный этап в продвижении женского лидерства и усилении роли женщин в политической жизни страны. Об этом заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова сказала во время участия в церемонии чествования победительниц на выборах депутатов местных кенешей «Я — женщина-лидер: прорыв в новую эпоху».

«Я неимоверно горда сегодняшними достижениями нашей страны в сфере расширения политического участия женщин как на местном, так и на национальном уровнях. Это действительно огромный политический успех для нас всех, для нашей страны, который также состоялся благодаря политической поддержке президента. У вас есть не только мандат депутата, у вас есть инструменты власти, которые вы можете использовать во благо вашего села, вашего сообщества. Я понимаю, что вам было непросто пойти на выборы кандидатом, проводить кампанию, бороться со стереотипами в своей семье и в своем селе. Несмотря ни на что, вы добились успеха», — сказала Жылдыз Бакашова.

Она отметила, что национальный план действий кабинета министров включает пять основных приоритетов, таких как расширение экономических возможностей женщин, развитие функциональной системы образования, устранение дискриминации и расширение доступа к правосудию, содействие гендерному паритету в принятии решений и расширение участия женщин в политической жизни.

«Мы должны сохранить прогрессивные законодательные меры для обеспечения равных возможностей участия женщин и мужчин в политических процессах, и, в частности, закрепить меры по обеспечению равных прав, прозрачности и открытости во время предстоящих выборов в парламент», — сказала она.

Жылдыз Бакашова продолжила, что как часть глобального сообщества Кыргызстан выполняет свои обязательства по ключевым международным договоренностям.

В рамках повестки по целям устойчивого развития — 2030 республика работает над реализацией задачи по обеспечению всестороннего и реального участия женщин и их лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни.

«Прорыв, который мы смогли сделать сегодня в представленности женщин на местном уровне, дает нам уверенность в том, что мы сделаем предстоящее десятилетие временем прорывных достижений в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин», — отметила Жылдыз Бакашова.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, Оше и Токмаке. В них пройдут повторные выборы 11 июля.

Ссылка: https://24.kg/vlast/197735/
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