Отмена итогов выборов в Бишкеке. «Эмгек» не будет обжаловать решение ЦИК

«Эмгек» отказалась от намерения обжаловать решение ЦИК о снятии партии с выборов в БГК и выступила с обращением.

Политорганизация заявила, что согласна с решением ЦИК о признании недействительными итогов голосования, прошедшего 11 апреля в Бишкеке.

В суд «Эмгек» обращаться не намерена. Партия будет участвовать в повторных выборах.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.