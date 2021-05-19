Партия «Эмгек» требует отменить решение о признании бюллетеней недействительными

Партия «Эмгек» требует отменить решение Бишкекской ТИК о признании бюллетеней с голосами за политорганизацию недействительными. Она подала жалобу в ЦИК.

Представители партии заявили, что в законе нет такой нормы и решение территориальной избирательной комиссии необоснованно и незаконно. Поскольку из-за проступков отдельных кандидатов нельзя отстранять от получения мандатов все политическое объединение. Тем более, как отметили представители «Эмгека», их члены в подкупе и админресурсе не замешаны.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева парировала, что видела скриншоты в WhatsApp переписки домкомов, которые разговаривали о финансовой заинтересованности избирателей от имени кандидата Сергея Шина. Представители партии заявили, что никакого отношения Шин к этим домкомам не имеет. «Вы говорите, что не увидели причинно-следственной связи, а я увидела такого рода действия рождают большое недоверие ко всей партии», — подчеркнула Гульнара Джурабаева.

Член Центризбиркома добавила, что подкуп подрывает основы государственности и ставит под сомнение легитимность выборов.

Глава БТИК Кайрат Маматов отметил, что обнаруженные факты дают все основания полагать, что подкуп со стороны «Эмгека» носил системный характер, как и применение административного ресурса.

Накануне, рабочая группа поддержала заявление партии. Отметим, что ранее 23 апреля эта же рабочая группа, а следом и ЦИК признали недействительными итоги голосования по партии НДПК. Политорганизация обжаловала решение с такой же формулировкой, но ее доводы в ЦИК посчитали не достаточно убедительными.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.