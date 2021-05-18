Уроки октября в повторных выборах: как заставить партии играть по правилам

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке — намечаются повторные выборы депутатов местных кенешей. Пока ни одна из партий, за исключением «Эмгека», в Токмаке не обжаловала в судебном порядке решение о признании недействительными итогов голосования, прошедшего 11 апреля.

Накануне стало известно, что Верховный суд вернул на пересмотр постановление административного суда по заявлению «Эмгека». В Токмаке, напомним, партия Аскара Салымбекова получила абсолютное большинство — 47,7 процента.

В ЦИК и ТИК заявляют: повторные выборы необходимы. Партии так и не усвоили урок октябрьских событий 2020 года.

Они использовали запрещенные приемы: подкуп, административный ресурс, давление на членов участковых избирательных комиссий, «резиновые квартиры». Естественно, ни одна из политорганизаций, уличенных в противоправных действиях, не признала вину.

Метод кнута

Показательную порку для проштрафившихся устроила Бишкекская ТИК. В день объявления решения об аннулировании результатов выборов депутатов БГК ее председатель Кайрат Маматов заявил, что признаны недействительными бюллетени с голосами за «Ак Бату» Наримана Тюлеева и «Эмгек» Аскарбека Салымбекова. Ранее аналогичное решение было вынесено по НДПК.

В отношении НДПК эксперты склонны считать, что был исполнен политический заказ.

Потому что системных и массовых нарушений со стороны именно НДПК не наблюдалось, и на судебных заседаниях так и не прозвучало убедительных доводов, на каком основании партия была отстранена от получения мандатов Бишкекского горкенеша. В НДПК сразу заявили: перевыборы — единственный выход из сложившегося правового тупика.

Что касается «Ак Баты» и «Эмгека», в политобъединениях отмену регистрации списков кандидатов восприняли неоднозначно. Что нарушали, не признают, утверждая — боролись честно. Судиться не намерены и заявили, что будут готовиться к повторным выборам.

Возмутились решением ЦИК об отмене итогов голосования в Оше члены партии «Ата Журт Кыргызстан». В южной столице это политобъединение получило, как и «Эмгек» в Токмаке, контрольный пакет — 48,7 процента голосов. Но в суд, как и их товарищи по несчастью в Бишкеке, не пошли. Между тем «Эмгек», «Ата Журт Кыргызстан» и некоторые кандидаты от «Ак Баты» обратились в Центризбирком с требованием отменить постановление ТИК.

Эксперты сомневаются, что в ЦИК встанут на сторону партий.

Член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров отметил: решение о перевыборах носит политический характер, и оно оправданно.

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Если ЦИК поддержит позицию Бишкекской ТИК, то в течение месяца президент Садыр Жапаров должен назначить повторные выборы. Депутат Дастан Бекешев считает, что целесообразно будет совместить перевыборы с кампанией в Жогорку Кенеш — расходов меньше. По предварительным данным, если проводить повторное голосование отдельно, то оно будет стоить 100-200 миллионов сомов.

«Инициатива Бекешева не реализуема. Для проведения перевыборов существуют ограниченные сроки. Состояться они должны не позднее чем через 30 календарных дней с момента подписания главой государства указа», — пояснил Тынчтык Шайназаров.

Поскольку голосование повторное, то оно означает — процесс выборов не прервался. Следовательно, в гонку вступят те же политорганизации и пройдет она по тем же правилам, что и 11 апреля. Единственное, сроки подачи уведомлений, регистрации и агитации сократятся на одну треть.

Нерабочая норма

Эксперты по избирательному праву отмечают: ограничений на участие для партий не предусмотрено. «Согласно закону, регулирующему выборы депутатов местных кенешей, не допускаются к участию только кандидаты, замешанные в грубых нарушениях. На политорганизации лимит не распространяется», — напомнила Айнура Усупбекова.

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Это с одной стороны, с другой — нет ни одного обвинительного акта в отношении кого-либо из претендентов на мандат от НДПК, «Эмгека», «Ак Баты» и «Ата Журт Кыргызстана», доказывающего, что они подкупали избирателей или применяли админресурс. Поэтому исключить их, если партии укажут эти фамилии в списках, у ТИК юридических оснований нет.

«Тут палка о двух концах. Бороться с подкупом, злоупотреблением, безусловно, надо. Но доказать сам факт практически невозможно. Заявители и сами фигуранты зачастую отказываются от первоначальных показаний. Поэтому все дела подобного рода рассыпаются еще до поступления в суд», — посетовал Тынчтык Шайназаров.

Напомним, ранее парламент одобрил пакет поправок в избирательное законодательство, где есть норма, по которой на избирателя, продавшего голос, накладывается штраф. Размер санкции — до 3 тысяч сомов.

В международной практике существует ответственность избирателей за продажу своего голоса (в частности, уголовная в Германии, Дании, Канаде, Австрии и Швейцарии).

От наказания освобождается только тот, кто чистосердечно признается, что за голос предлагал деньги.

Но на практике этот пункт не работает. Получается, что если человек не сообщит добровольно, что его пытались подкупить, то как выяснить, что он продал свой голос? То есть использовать норму в превентивных целях нельзя. Равно как и лишить права баллотироваться кандидата, если он не пойман с поличным за подкуп.

Непозволительная роскошь

Безусловно, решение о признании недействительными итогов в двух столицах и Токмаке беспрецедентное. Ранее ТИК и сам Центризбирком на такие крайние меры не шли. Некоторые эксперты уверены: не обошлось без директивы сверху. Причина, по мнению некоторых политологов, в том, что провластная «Ата Журт Кыргызстан» провалила кампанию в Бишкеке и не взяла большинство в Токмаке.

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В Оше партия хоть и оказалась у финиша первой, однако договориться о коалиции с бывшим мэром Мелисом Мырзакматовым и его «Улуттар биримдиги» не смогла. Экс-градоначальник затаил обиду. На Старой площади понимают — с Мырзакматовым ссориться нежелательно. Ош, как и юг в целом, пока слабо контролируется центром, и он официальному Бишкеку нужен.

С таким мнением не согласен политолог Шерадил Бактыгулов. Он считает, что проталкивать «Ата Журт Кыргызстан» власть не будет. Тем более что еще в преддверии выборов президент Садыр Жапаров пообещал — марафон пройдет честно и в рамках закона.

Некоторые партии нарушили закон, и выборы признали несостоявшимися.

«Такая картина сложилась и 4 октября 2020 года. Было бы очень странно, если бы результаты голосования в Бишкеке, Оше и Токмаке, где участники допустили грубые нарушения, признали состоявшимися. Тем более что осенью предстоит выбирать депутатов Жогорку Кенеша. Если итоги местной кампании не отменили бы, то выборы в парламент обернулись бы непредсказуемыми последствиями. Создать же условия для честной гонки стало бы практически невозможно. Так что, позволив ТИК и ЦИК принять такое решение, руководство страны продемонстрировало приверженность объективной и прозрачной кампании», — полагает Шерадил Бактыгулов.

Он также назвал ошибочным мнение насчет патронажа верхами «Ата Журт Кыргызстана».

«Явного фаворита на этих выборах не было. И это абсурд думать, что отмена итогов в Бишкеке и Токмаке поможет этой партии взять большинство. В этих городах нет электората «Ата Журт Кыргызстана», — заметил эксперт.

Что касается Оша, то на повторных выборах такого явного преимущества у нее, может, уже и не быть. Шерадил Бактыгулов

Он исключает смену политической ориентации в НДПК, «Эмгеке» и «Ак Бате». Во-первых, эти политорганизации выступают за повторные выборы; во-вторых, в их списках в массе своей люди богатые, и они прекрасно понимают — ссориться с властями, значит, поставить под угрозу свой бизнес.

Вопрос в другом — проведут ли претенденты на мандаты работу над ошибками и смогут ли удержаться от соблазна нарушить закон, чтобы обойти конкурентов по гонке. Регулярно проводить перевыборы, пока политики не научатся побеждать честно, — непозволительная роскошь для скудного республиканского бюджета.