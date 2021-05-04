Ситуация на границе. В результате конфликта МВД нанесен ущерб в 2 миллиона сомов

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали три поселковых пункта милиции в Лейлекском районе. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью сообщил замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.

По его словам, МВД нанесен ущерб в размере 2 миллионов 29 тысяч 829 сомов.

«С 3 мая многие граждане стали возвращаться в свои дома, силовики обеспечивают их безопасность. В ЕРПП зарегистрировано шесть фактов убийств, один — хулиганства. Были повреждены компьютеры, машины и многое другое из имущества в селах Жаны-Жер, Кок-Таш, Интернационал», — сказал Эркебек Аширходжаев.

Он отметил, что в ходе конфликта были ранены 18 сотрудников милиции, а также один работник таможни, трое военнослужащих погибли.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

Ранее МЧС сообщало, что в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.