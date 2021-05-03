Депутаты предлагают поднять заработную плату пограничникам

В Жогорку Кенеше предлагают поднять заработную плату военнослужающим Пограничной службы ГКНБ. Депутат Абдыбахап Нурбаев сообщил 24.kg, что такое решение принято на закрытом заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности.
По его словам, комитет поручил правительству в кратчайший срок решить финансовые вопросы по восстановлению разрушенных домов в Баткенской области.
«Мы отметили, что необходимо продолжить дипломатические переговоры и обеспечить безопасную жизнь жителям региона. Вернуть в села эвакуированных баткенцев. Компенсировать им ущерб. На это выделить деньги и из фонда спикера парламента. Кроме этого, поднять заработную плату пограничникам», — сказал нардеп.
Решение комитета предложено на рассмотрение заседания Жогорку Кенеша.
В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.
По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.
По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.