Депутаты предлагают поднять заработную плату пограничникам

В Жогорку Кенеше предлагают поднять заработную плату военнослужающим Пограничной службы ГКНБ. Депутат Абдыбахап Нурбаев сообщил 24.kg, что такое решение принято на закрытом заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности.

По его словам, комитет поручил правительству в кратчайший срок решить финансовые вопросы по восстановлению разрушенных домов в Баткенской области.

«Мы отметили, что необходимо продолжить дипломатические переговоры и обеспечить безопасную жизнь жителям региона. Вернуть в села эвакуированных баткенцев. Компенсировать им ущерб. На это выделить деньги и из фонда спикера парламента. Кроме этого, поднять заработную плату пограничникам», — сказал нардеп.

Решение комитета предложено на рассмотрение заседания Жогорку Кенеша.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.