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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Депутаты предлагают поднять заработную плату пограничникам

В Жогорку Кенеше предлагают поднять заработную плату военнослужающим Пограничной службы ГКНБ. Депутат Абдыбахап Нурбаев сообщил 24.kg, что такое решение принято на закрытом заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности.

По его словам, комитет поручил правительству в кратчайший срок решить финансовые вопросы по восстановлению разрушенных домов в Баткенской области.

«Мы отметили, что необходимо продолжить дипломатические переговоры и обеспечить безопасную жизнь жителям региона. Вернуть в села эвакуированных баткенцев. Компенсировать им ущерб. На это выделить деньги и из фонда спикера парламента. Кроме этого, поднять заработную плату пограничникам», — сказал нардеп.

Решение комитета предложено на рассмотрение заседания Жогорку Кенеша.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.
 

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192731/
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3 мая, понедельник
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