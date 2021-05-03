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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан. Об этом сообщает МИД РТ.

По его данным, глава РК с официальным визитом посетит Душанбе по приглашению таджикистанского коллеги Эмомали Рахмона. В МИД отметили, что это произойдет во второй половине мая.

Таджикское ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник в правительстве Таджикистана отмечает, что время визита лидера Казахстана совпадает со временем официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Таджикистан. О последнем главы двух государств договорились во время телефонного разговора 30 апреля.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192703/
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