ГРС поручили в срочном порядке восстановить документы пострадавшим

Правительство окажет содействие гражданам, у которых утеряны или уничтожены документы в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Премьер-министр Улукбек Марипов отметил, что Государственной регистрационной службе поручено в срочном порядке при участии представителей местной власти составить список граждан, нуждающихся в документировании.

«Для этих целей ведомство организует на местах выездные мобильные центры обслуживания населения, которые оснащены всем необходимым техническим оборудованием для оформления документов. Также будет оказана помощь в оформлении транспортного средства и водительских прав», — заверил Улукбек Марипов.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.