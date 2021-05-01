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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Создана рабочая группа по контролю вывода войск

Секретариат Совета безопасности сообщает, что обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области в целом стабильная.

Проведена рабочая встреча представителей министерств обороны Кыргызстана и Таджикистана.
По итогам встречи создана совместная рабочая группа для контроля вывода сил и средств в места постоянной дислокации.

Работа совместной рабочей группы будет начата в 8.00 по времени Кыргызстана (7.00 по времени Таджикистана) 2 мая.

Ситуация находится под контролем президента Садыра Жапарова.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась.

За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192554/
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