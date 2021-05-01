Ситуация на границе. Сергей Лавров переговорил с главами МИД КР и РТ

Сегодня по инициативе российской стороны состоялись телефонные переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым и Таджикистана Сироджиддином Асловым. Об этом сообщило дипломатическое представительство РФ в КР.

Россия приветствует достигнутые сторонами договоренности по урегулированию конфликта исключительно в политико-дипломатическом русле. Российская Федерация готова и дальше оказывать содействие этому процессу в рамках стратегического партнерства с КР и РТ.

В заявлении МИД России говорится: «Москва выражает надежду на то, что Кыргызстан и Таджикистан будут неукоснительно придерживаться взятых на себя обязательств по стабилизации обстановки на границе и восстановлению атмосферы добрососедства».

Ранее Погранслужба ГКНБ сообщила, что таджикская сторона прекратила обстрел и обстановка на границе характеризуется как относительно стабильная.

Возобновлено движение автотранспорта по автодороге Ош — Исфана, проходящей через участок Жака-Орук.

В результате конфликта за медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

1-2 мая в Кыргызстане объявлены днями траура.