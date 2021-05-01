18:59
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. МИД просит ООН оказать помощь в восстановлении Баткена

В Нью-Йорке состоялась встреча постоянного представителя Кыргызстана при ООН Миргуль Молдоисаевой с помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Йенчем.

Как сообщила пресс-служба МИД, Молдоисаева информировала о текущей ситуации в приграничных районах КР. В частности, она сообщила о достижении кыргызской и таджикской сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию путем переговоров, а также заверила в приверженности Кыргызстана международным и двусторонним обязательствам и договоренностям.

Кыргызстан просит ООН оказать помощь внутренне перемещенным лицам, их возвращению в места постоянного проживания, а также в восстановлении разрушенных объектов в стране.

В свою очередь Йенча сообщил, что ООН внимательно следит за ситуацией на кыргызско-таджикской границе, а также приветствует достижение сторонами соглашения о прекращении огня. Он заверил в готовности ООН оказать содействие пострадавшим в результате конфликта, в том числе в рамках деятельности Фонда миростроительства ООН.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192517/
просмотров: 1007
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Таджикские военные покинули кыргызские села
Ситуация на границе. Обстрел со стороны Таджикистана прекращен — Погранслужба
Ситуация на границе. Решать конфликт с позиции силы — неприемлемо — эксперт
Совбез назвал невыполнимыми требования митингующих о выдаче оружия
Выход из острой фазы конфликта возможен только на языке дипломатии — эксперт
Ситуация на границе. Главу села Интернационал до сих пор держат в заложниках
Ситуация на границе. Таджикистан нарушил договоренности о прекращении огня
Ситуация на границе. Москве предоставлена информация об агрессии Таджикистана
Ситуация на границе. «Кыргызтелеком» не предоставляет интернет Таджикистану
Ситуация на границе. Internews просит журналистов быть объективными
Популярные новости
Таджикистан отреагировал на&nbsp;очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Омурбек Суваналиев: Я&nbsp;никогда не&nbsp;сяду за&nbsp;стол переговоров с&nbsp;ОПГ, я&nbsp;их&nbsp;сажал Омурбек Суваналиев: Я никогда не сяду за стол переговоров с ОПГ, я их сажал
81&nbsp;депутат парламента проголосовал за&nbsp;снятие с&nbsp;должности Алымкадыра Бейшеналиева 81 депутат парламента проголосовал за снятие с должности Алымкадыра Бейшеналиева
Бизнес
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
1 мая, суббота
18:58
В городе Ош в сентябре откроют молодежный инновационный центр IT-технологий В городе Ош в сентябре откроют молодежный инновационный...
18:49
Ситуация на границе. Таджикские военные покинули кыргызские села
18:24
Ситуация на границе. Обстрел со стороны Таджикистана прекращен — Погранслужба
18:12
Ситуация на границе. Попытка № 2: стороны вновь договорились о прекращении огня
18:09
Ситуация на границе. Дорога Исфана — Ош вновь открыта