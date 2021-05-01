Ситуация на границе. МИД просит ООН оказать помощь в восстановлении Баткена

В Нью-Йорке состоялась встреча постоянного представителя Кыргызстана при ООН Миргуль Молдоисаевой с помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Йенчем.



Как сообщила пресс-служба МИД, Молдоисаева информировала о текущей ситуации в приграничных районах КР. В частности, она сообщила о достижении кыргызской и таджикской сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию путем переговоров, а также заверила в приверженности Кыргызстана международным и двусторонним обязательствам и договоренностям.

Кыргызстан просит ООН оказать помощь внутренне перемещенным лицам, их возвращению в места постоянного проживания, а также в восстановлении разрушенных объектов в стране.

В свою очередь Йенча сообщил, что ООН внимательно следит за ситуацией на кыргызско-таджикской границе, а также приветствует достижение сторонами соглашения о прекращении огня. Он заверил в готовности ООН оказать содействие пострадавшим в результате конфликта, в том числе в рамках деятельности Фонда миростроительства ООН.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.





