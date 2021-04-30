Ситуация на границе. Кыргызстан и Таджикистан выпустили совместное заявление

Кыргызстан и Таджикистан выпустили совместное заявление по конфликту на границе. Об этом сообщает Asia-Plus.

Уточняется, что заявление подписали глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и полпред правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

Вот полный текст заявления:

Созданные по инициативе правительств Республики Таджикистан и Кыргызской Республики комиссии по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных районах РТ и КР случившегося 29 апреля, обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию:

— прекратить вооруженный конфликт;



— отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации;



— принять меры к недопущению эскалации напряженности;



— создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для плодотворного переговорного прогресса в интересах двух дружественных народов и государств.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

За медицинской помощью уже обратились 96 пострадавших. Три человека погибли, среди них ребенок.

Вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.