Встреча Путина и Трампа. Лидеры ЕС на экстренном саммите озвучили свое видение

Представители Украины и некоторых стран Евросоюза провели встречу в Великобритании для согласования позиции в преддверии саммита Дональда Трампа и Владимира Путина.

Они представили Вашингтону свой план по завершению конфликта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров.

По данным издания, этот план отвергает требование России об отходе украинских военных из Донецкой области в обмен на прекращение огня и настаивает на том, что прекращение огня должно наступить до любых других шагов.

В предложении ЕС и Украины также говорится, что «территории можно обменять только на взаимной основе, то есть если Украина выведет войска из одних регионов, РФ должна вывести войска из других».

План также предусматривает, что любые территориальные уступки со стороны Украины «должны быть подкреплены незыблемыми гарантиями безопасности, включая возможное членство страны в НАТО».

Переговоры о будущем Украины могут идти только с ее участием и после прекращения огня, говорится в заявлении глав Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, Польши и Еврокомиссии.

В тексте также отмечается, что Европа приветствует усилия президента США по прекращению войны и достижению справедливого мира.

В заявлении также говорится, что «путь к миру не может быть определен без участия Украины», а изменение международно признанных границ силой невозможно.

Совместное заявление — это ответ европейских лидеров на слова Дональда Трампа о том, что будущее перемирие предполагает «обмен территориями» между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский уже назвал это условие неприемлемым для Киева.

Напомним, что встреча лидера РФ Владимира Путина и главы Белого дома пройдет 15 августа на Аляске.