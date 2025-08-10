10:16
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Встреча Путина и Трампа. Лидеры ЕС на экстренном саммите озвучили свое видение

Представители Украины и некоторых стран Евросоюза провели встречу в Великобритании для согласования позиции в преддверии саммита Дональда Трампа и Владимира Путина.  

Они представили Вашингтону свой план по завершению конфликта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Читайте по теме
Больше половины украинцев выступают за переговоры о скорейшем завершении войны

По данным издания, этот план отвергает требование России об отходе украинских военных из Донецкой области в обмен на прекращение огня и настаивает на том, что прекращение огня должно наступить до любых других шагов.

В предложении ЕС и Украины также говорится, что «территории можно обменять только на взаимной основе, то есть если Украина выведет войска из одних регионов, РФ должна вывести войска из других».

План также предусматривает, что любые территориальные уступки со стороны Украины «должны быть подкреплены незыблемыми гарантиями безопасности, включая возможное членство страны в НАТО».

Переговоры о будущем Украины могут идти только с ее участием и после прекращения огня, говорится в  заявлении глав Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, Польши и Еврокомиссии.

В тексте также отмечается, что Европа приветствует усилия президента США по прекращению войны и достижению справедливого мира.

В заявлении также говорится, что «путь к миру не может быть определен без участия Украины», а изменение международно признанных границ силой невозможно.

Совместное заявление — это ответ европейских лидеров на слова Дональда Трампа о том, что будущее перемирие предполагает «обмен территориями» между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский уже назвал это условие неприемлемым для Киева. 

Напомним, что встреча лидера РФ Владимира Путина и главы Белого дома пройдет 15 августа на Аляске.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339058/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Больше половины украинцев выступают за переговоры о скорейшем завершении войны
О встрече с Уиткоффом Путин также рассказал главам Китая, Беларуси, ЮАР и Индии
Неожиданно. Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске
О беседе с Уиткоффом Владимир Путин также рассказал президенту Казахстана
Владимир Путин рассказал Шавкату Мирзиееву о встрече со Стивеном Уиткоффом
Трамп ответил на вопросы вокруг урегулирования конфликта России и Украины
СМИ Польши узнали условия США по Украине, переданные Кремлю
Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе — СМИ
Ультиматум. Помощник президента РФ прокомментировал визит Стива Уиткоффа
Ультиматум. Встреча с Путиным может состояться в ближайшее время — Трамп
Популярные новости
Президента Кыргызстана выдвинули на&nbsp;премию мира Льва Толстого Президента Кыргызстана выдвинули на премию мира Льва Толстого
В&nbsp;Аламединском районе намерены снести 214&nbsp;домов, построенных на&nbsp;пастбищах В Аламединском районе намерены снести 214 домов, построенных на пастбищах
Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в&nbsp;жилмассиве &laquo;Кок-Жар&raquo; Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в жилмассиве «Кок-Жар»
Новый гимн Кыргызстана. Марат Иманкулов встретился с&nbsp;композиторами Новый гимн Кыргызстана. Марат Иманкулов встретился с композиторами
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
10 августа, воскресенье
10:00
В Бишкеке сохранится жара. Прогноз погоды на 11-13 августа В Бишкеке сохранится жара. Прогноз погоды на 11-13 авгу...
09:44
Встреча Путина и Трампа. Лидеры ЕС на экстренном саммите озвучили свое видение
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким 10 августа в Бишкеке было в 2002 году
09:00
Неделя-24. В Бишкеке вновь переименуют улицы, и почему сносят дома в «Кок-Жаре»
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 августа, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:34
Функция карт с доступом к местоположению пользователей появилась в Instagram
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 августа: днем будет жарко
20:21
Две тысячи граждан могут остаться на улице. Обсужден снос домов в Васильевке
19:38
Мэрия Бишкека провела рейд на барахолке по улице Юнусалиева