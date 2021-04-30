Ситуация на границе. Число пострадавших увеличилось до 96 человек

Число пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 96 человек. Об этом журналистам сообщил коррдинатор Минздрава по Баткенской области Арзыбек Борубеков.

По его словам, 38 человек были отправлены в медучреждения Бишкека.

«На местах работают медики, они оказывают помощь. Всеми необходимыми медикаментами мы полностью обеспечены. 38 человек мы отправили на самолете в Бишкек для того, чтобы врачи собрали консилиум и назначили дальнейшее лечение. Пациенты также распределены по больницам Кадамжайского района и города Кызыл-Кии. Это те, кто получил легкие травмы», — сказал Арзыбек Борубеков.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Сегодня вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.