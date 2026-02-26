15:59
Общество

Статья 278 УК. Независимые журналисты просят власти пересмотреть уголовные дела

Ряд независимых журналистов выступил с заявлением, обращаясь к президенту Садыру Жапарову,
главе ГКНБ Жумгалбеку Шабданбекову и председателю Верховного суда Медербеку Сатыеву.

«В связи с последними кадровыми решениями и структурными изменениями в системе органов безопасности считаем важным обратить внимание на вопросы, связанные с правоприменительной практикой последних лет в отношении журналистов, представителей гражданского общества, активистов и граждан, привлеченных к ответственности по статье 278 «Организация массовых беспорядков» УК КР и ряду других норм», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на протяжении этого периода журналисты, активисты и правозащитники неоднократно выражали обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг свободы слова и свободы выражения мнений в стране.

«По информации из открытых источников, значительное число граждан привлечено к ответственности по статье 278 УК КР. Ограничены деятельность и онлайн-доступ к ряду медиаресурсов, отдельные журналисты подвергались уголовному преследованию, а некоторые покинули республику», — добавляют представители СМИ.

В свете последних событий в стране и решений о реформировании органов безопасности, а также общественного запроса на правовую определенность и справедливость они просят рассмотреть возможность:

  • дополнительной проверки и при наличии оснований пересмотра судебных решений по делам журналистов, активистов, связанным со статьей 278 УК КР;
  • правовой оценки обоснованности вынесенных приговоров;
  • применения предусмотренных законом механизмов реабилитации в случаях установления нарушений;
  • прекращения уголовного преследования в делах, где отсутствуют достаточные правовые основания;
  • создания правовых условий для возвращения в страну граждан, покинувших ее в связи с уголовным преследованием;
  • служебной и правовой оценки действий должностных лиц в случаях возможных процессуальных нарушений;
  • рассмотрения вопроса о компенсации ущерба в случаях, если будут установлены нарушения прав граждан.

«Уверены, что объективное и прозрачное рассмотрение этих вопросов будет способствовать укреплению доверия общества к государственным институтам и дальнейшему развитию Кыргызстана на основе законности и демократических принципов», — добавляют журналисты.
