13:44
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Общество

В Red Petroleum призвали не распространять слухи и заявили о стабильной работе

ОсОО «Альфа Ойл» (сеть АЗС Red Petroleum) распространило официальное заявление в связи с появившейся в информационном пространстве сообщением, касающемся руководства предприятия.

В заявлении отмечается, что компания взаимодействует с правоохранительными органами в рамках закона и призывает не делать преждевременных выводов.

«Компания осведомлена о сложившейся ситуации и взаимодействует с соответствующими правоохранительными и иными органами в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Также подчеркнули, что считают некорректным давать оценки до завершения следственных действий.

Читайте по теме
Суд заключил под стражу экс-замглавы ГКНБ Тимура Шабданбекова до 13 июня

«Мы уважаем установленный порядок проведения следственных мероприятий и считаем некорректным давать какие-либо оценки до завершения всех необходимых процедур», — говорится в заявлении.

Также в компании сообщили о распространении недостоверной информации.

«В ряде средств массовой информации, а также в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная и искаженная информация, не соответствующая действительности», — отметили в заявлении.

Компания призвала воздержаться от распространения непроверенных сведений и добавила, что оставляет за собой право защищать деловую репутацию в судебном порядке.

Отдельно подчеркивается, что сеть АЗС работает без сбоев.

«Компания Red Petroleum работает полностью в штатном, стабильном и бесперебойном режиме. Все автозаправочные станции функционируют без ограничений, перебоев в поставках горюче-смазочных материалов нет», — говорится в сообщении.

Также добавили, что продолжают выполнять обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека накануне заключил под стражу бывшего заместителя председателя ГКНБ Тимура Шабданбекова до 13 июня. Он проходит по делу о злоупотреблении должностным положением.

По этому же делу задержан глава компании Red Petroleum Акылбек Маматов. Он проходит по делу в качестве одного из фигурантов.

Следственные действия продолжаются, у дела есть и другие фигуранты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370803/
просмотров: 347
Версия для печати
17 апреля, пятница
13:39
Производство напитков в Кыргызстане выросло на 34,5 процента с начала года Производство напитков в Кыргызстане выросло на 34,5 про...
13:15
Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
13:14
В Red Petroleum призвали не распространять слухи и заявили о стабильной работе
13:13
Сам себе защита. Закон о запрете сделок с недвижимостью без согласия внесли в ЖК
13:11
О приоритетах США в сотрудничестве с Центральной Азией рассказала эксперт