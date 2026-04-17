В Red Petroleum призвали не распространять слухи и заявили о стабильной работе

ОсОО «Альфа Ойл» (сеть АЗС Red Petroleum) распространило официальное заявление в связи с появившейся в информационном пространстве сообщением, касающемся руководства предприятия.

В заявлении отмечается, что компания взаимодействует с правоохранительными органами в рамках закона и призывает не делать преждевременных выводов.

«Компания осведомлена о сложившейся ситуации и взаимодействует с соответствующими правоохранительными и иными органами в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Также подчеркнули, что считают некорректным давать оценки до завершения следственных действий.

Читайте по теме Суд заключил под стражу экс-замглавы ГКНБ Тимура Шабданбекова до 13 июня

«Мы уважаем установленный порядок проведения следственных мероприятий и считаем некорректным давать какие-либо оценки до завершения всех необходимых процедур», — говорится в заявлении.

Также в компании сообщили о распространении недостоверной информации.

«В ряде средств массовой информации, а также в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная и искаженная информация, не соответствующая действительности», — отметили в заявлении.

Компания призвала воздержаться от распространения непроверенных сведений и добавила, что оставляет за собой право защищать деловую репутацию в судебном порядке.

Отдельно подчеркивается, что сеть АЗС работает без сбоев.

«Компания Red Petroleum работает полностью в штатном, стабильном и бесперебойном режиме. Все автозаправочные станции функционируют без ограничений, перебоев в поставках горюче-смазочных материалов нет», — говорится в сообщении.

Также добавили, что продолжают выполнять обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека накануне заключил под стражу бывшего заместителя председателя ГКНБ Тимура Шабданбекова до 13 июня. Он проходит по делу о злоупотреблении должностным положением.

По этому же делу задержан глава компании Red Petroleum Акылбек Маматов. Он проходит по делу в качестве одного из фигурантов.

Следственные действия продолжаются, у дела есть и другие фигуранты.