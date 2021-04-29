В Баткенскую область прибыл первый замминистра внутренних дел Суйун Омурзаков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, он прибыл для координации по урегулированию сложившейся ситуации.

«На месте работают руководство и личный состав УВД Баткенской области, командующий Внутренними войсками МВД. В усиленном режиме они обеспечивают общественный порядок с другими силовыми структурами», — отметили в министерстве.

В МВД добавили, что сотрудники милиции выставили блокпосты, проводят разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов, а также помогают эвакуации местных жителей в более безопасные районы. «Ситуация напряженная, но контролируется сотрудниками силовых структур», — сказали в ведомстве.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.