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Власть
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады Канатбековой. Глава МВД, которого в ЖК ждали полдня, пришел

МВД ищет своего сотрудника, предложившего матери похищенной Айзады Канатбековой ждать сватов. Об этом министр внутренних дел Улан Ниязбеков сообщил сегодня в парламенте, куда он явился по требованию депутатского корпуса только спустя полдня.

Он заявил, что не избегает ответственности, а 5-8 апреля находился в командировке.

«Сейчас мы уточняем, кто сказал родителям ждать сватовства», — сказал милицейский чиновник.

Депутат Аида Касымалиева парировала, что имя следователя уже опубликовано в СМИ. «Вашу работу уже сделали журналисты», — добавила она.

Представители МВД уверяют, что план «Перехват» был объявлен сразу.

«Все возможные районы были проверены. Машина припарковалась в поле, в месте, где не было видно. Поэтому, кроме чабана, никто не увидел», — сказал Улан Ниязбеков.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой.

В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189248/
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