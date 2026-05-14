Власть

Выложили чужой паспорт в соцсетях? МВД может оштрафовать

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают проект закона «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях».

Как отметил директор Госагентства по защите персональных данных Кутман Мамыров, до настоящего времени регулирование вопросов, связанных с обработкой и защитой персональных данных осуществлялось на основе Закона «Об информации персонального характера».

«Однако в связи с активным развитием цифровых технологий, расширением сферы электронных услуг и цифрового документооборота возникла необходимость комплексного обновления законодательства, регулирующего цифровую среду и обращение цифровых данных.

С этой целью 31 июля 2025 года был принят Цифровой кодекс, который систематизирует правовое регулирование цифровых отношений, включая обработку, хранение, передачу и защиту персональных данных. В соответствии с ним вся совокупность вопросов, ранее регулируемых Законом «Об информации персонального характера», теперь урегулирована в главе 11 Цифрового кодекса», — отметил он.

Депутат Эльвира Сурабалдиева отметила, что нередко люди выставляют в соцсетях документы, идентифицирующие личность человека.

«Кто-то нашел чужой паспорт, а кто-то выставляет свои паспортные данные по личным причинам. Некоторые говорят, что потом к ним приходят из МВД и штрафуют их за это. Люди не знают, что выставление таких данных незаконно. Поясните ситуацию», — призвала она.

Директор Госагентства по защите персональных данных отметил, что если человек выставляет или делится чужими паспортными данными, то это является нарушением закона.

«Сумма штрафа составляет 7,5 тысячи сомов. Но если человек добровольно делится своими персональными данными, то это не является нарушением закона», — пояснил он.

Он добавил, что сейчас среди госорганов проводится разъяснительная работа по защите персональных данных. «Сейчас тренинг проходят 800 сотрудников, далее также будут проведены тренинги для 5 тысяч сотрудников госорганов», — отметил Кутман Мамыров.
