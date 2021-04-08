14:24
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады Канатбековой. Садыр Жапаров прокомментировал преступление

Президент Садыр Жапаров наконец отреагировал на убийство Айзады Канатбековой. Он написал пост на своей странице в Facebook.

По словам главы государства, известие о похищении и гибели Айзады Канатбековой он воспринял с большой горечью. Он считает, что впредь не должны допускаться случаи, когда девушку принуждают вступать в брак.

«То, что случилось с Айзадой, — это трагедия и боль не только для ее семьи, но и всего нашего государства. Кража невест, насильственное удержание девушек и вступление в брак против воли неизменно приводят к трагедии. Всегда. К великому сожалению, несмотря на ужесточение наказания за похищение невест, кража и принуждение к вступлению в брак все еще практикуются молодыми людьми. Несколько лет назад такая же трагедия случилась с Бурулай, которую взрослый мужчина пытался похитить с целью вступить в брак. Имя Бурулай стало для кыргызстанцев нарицательным. И, несмотря на то что преступник был осужден за свое деяние, Бурулай навсегда оставила родных и этот свет. Таких случаев не должно быть», — отметил Садыр Жапаров.

Он подчеркнул: похищение и принуждение к браку против воли должно строго караться по закону и не должно быть прощения тем, кто способствует этим преступлениям.

Особо скажу о работе МВД. Закон и порядок в нашем обществе должны быть превыше всего. Никому не стоит забывать об этом. Трагический случай с Айзадой Канатбековой, с которой так жестоко расправился похититель, должен стать последним в истории с кражей невест.

Садыр Жапаров

Глава государства добавил, что в современном обществе такое не должно быть допустимым и наказание за такие преступные деяния должны нести все.

«Случай с Айзадой Канатбековой беру под свой личный контроль. Это дело должно быть доведено до конца, наказание будет неотвратимо. Призываю всех граждан Кыргызстана не оставаться равнодушными, если они видят попытки похищения невест. В Кыргызстане жизнь и свобода каждого превыше всего. Выражаю глубокие соболезнования семье Айзады Канатбековой. Крепитесь... Причастные к трагедии будут наказаны по всей строгости закона», — пообещал Садыр Жапаров.

Отвечая на вопрос 24.kg относительно отставки руководства МВД, пресс-секретарь президента Галина Байтерек отметила, что «сначала следует наказать всех виновных».

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой. По его словам, милиция на протяжении трех дней не прекращала поиски девушки.

В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189193/
просмотров: 1489
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Айзады Канатбековой. На митинге против насилия произошла провокация
Убийство Айзады Канатбековой. К митингующим вышел премьер Улукбек Марипов
Убийство Айзады Канатбековой. У здания МВД в память о погибшей возложили цветы
Убийство Айзады Канатбековой. В городе Ош тоже вышли на митинг против насилия
Убийство Айзады Канатбековой. На митинге требуют отставки главы МВД
Убийство Айзады Канатбековой. Возле здания МВД проходит митинг
Президент обозначил задачи по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране
Депутат: За последние пять лет похищено 900 женщин с целью принуждения к браку
Убийство Айзады Канатбековой. Похититель был судим
Убийство Айзады Канатбековой. Похороны пройдут в Балыкчи
Популярные новости
Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о&nbsp;том, кто носит еду бывшему президенту Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но&nbsp;не&nbsp;всем С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем
В&nbsp;Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и&nbsp;документов в&nbsp;бумажном виде В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Бизнес
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
Beeline и&nbsp;аппарат правительства&nbsp;КР посадили деревья в&nbsp;парке имени Ататюрка Beeline и аппарат правительства КР посадили деревья в парке имени Ататюрка
MegaCom принял участие в&nbsp;экологической акции по&nbsp;озеленению парка в&nbsp;Бишкеке MegaCom принял участие в экологической акции по озеленению парка в Бишкеке
8 апреля, четверг
14:15
Поезд по маршруту Бишкек — Кара-Балта 17 апреля не будет курсировать Поезд по маршруту Бишкек — Кара-Балта 17 апреля не буде...
14:14
Убийство Айзады Канатбековой. Акция протеста продолжится через неделю
14:10
«Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
13:59
Убийство Айзады Канатбековой. На митинге против насилия произошла провокация
13:51
Это может стоить жизни. Врачи просят не заниматься самолечением