Убийство Айзады Канатбековой. Садыр Жапаров прокомментировал преступление

Президент Садыр Жапаров наконец отреагировал на убийство Айзады Канатбековой. Он написал пост на своей странице в Facebook.
По словам главы государства, известие о похищении и гибели Айзады Канатбековой он воспринял с большой горечью. Он считает, что впредь не должны допускаться случаи, когда девушку принуждают вступать в брак.
«То, что случилось с Айзадой, — это трагедия и боль не только для ее семьи, но и всего нашего государства. Кража невест, насильственное удержание девушек и вступление в брак против воли неизменно приводят к трагедии. Всегда. К великому сожалению, несмотря на ужесточение наказания за похищение невест, кража и принуждение к вступлению в брак все еще практикуются молодыми людьми. Несколько лет назад такая же трагедия случилась с Бурулай, которую взрослый мужчина пытался похитить с целью вступить в брак. Имя Бурулай стало для кыргызстанцев нарицательным. И, несмотря на то что преступник был осужден за свое деяние, Бурулай навсегда оставила родных и этот свет. Таких случаев не должно быть», — отметил Садыр Жапаров.
Он подчеркнул: похищение и принуждение к браку против воли должно строго караться по закону и не должно быть прощения тем, кто способствует этим преступлениям.
Особо скажу о работе МВД. Закон и порядок в нашем обществе должны быть превыше всего. Никому не стоит забывать об этом. Трагический случай с Айзадой Канатбековой, с которой так жестоко расправился похититель, должен стать последним в истории с кражей невест.Садыр Жапаров
Глава государства добавил, что в современном обществе такое не должно быть допустимым и наказание за такие преступные деяния должны нести все.
«Случай с Айзадой Канатбековой беру под свой личный контроль. Это дело должно быть доведено до конца, наказание будет неотвратимо. Призываю всех граждан Кыргызстана не оставаться равнодушными, если они видят попытки похищения невест. В Кыргызстане жизнь и свобода каждого превыше всего. Выражаю глубокие соболезнования семье Айзады Канатбековой. Крепитесь... Причастные к трагедии будут наказаны по всей строгости закона», — пообещал Садыр Жапаров.
Отвечая на вопрос 24.kg относительно отставки руководства МВД, пресс-секретарь президента Галина Байтерек отметила, что «сначала следует наказать всех виновных».
26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.
Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.
Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой. По его словам, милиция на протяжении трех дней не прекращала поиски девушки.
В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.