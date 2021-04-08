Убийство Айзады Канатбековой. Садыр Жапаров прокомментировал преступление

Президент Садыр Жапаров наконец отреагировал на убийство Айзады Канатбековой. Он написал пост на своей странице в Facebook. По словам главы государства, известие о похищении и гибели Айзады Канатбековой он воспринял с большой горечью. Он считает, что впредь не должны допускаться случаи, когда девушку принуждают вступать в брак.

«То, что случилось с Айзадой, — это трагедия и боль не только для ее семьи, но и всего нашего государства. Кража невест, насильственное удержание девушек и вступление в брак против воли неизменно приводят к трагедии. Всегда. К великому сожалению, несмотря на ужесточение наказания за похищение невест, кража и принуждение к вступлению в брак все еще практикуются молодыми людьми. Несколько лет назад такая же трагедия случилась с Бурулай, которую взрослый мужчина пытался похитить с целью вступить в брак. Имя Бурулай стало для кыргызстанцев нарицательным. И, несмотря на то что преступник был осужден за свое деяние, Бурулай навсегда оставила родных и этот свет. Таких случаев не должно быть», — отметил Садыр Жапаров. Он подчеркнул: похищение и принуждение к браку против воли должно строго караться по закону и не должно быть прощения тем, кто способствует этим преступлениям.

Особо скажу о работе МВД. Закон и порядок в нашем обществе должны быть превыше всего. Никому не стоит забывать об этом. Трагический случай с Айзадой Канатбековой, с которой так жестоко расправился похититель, должен стать последним в истории с кражей невест. Садыр Жапаров