В Чуйской области задержана подозреваемая в убийстве гражданского супруга. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 15 марта примерно в 6.47 в дежурную часть ОВД Токмока поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенных в 3-м микрорайоне города, обнаружен мужчина с ножевым ранением.

Данный факт зарегистрирован, после чего на место происшествия направлена следственно-оперативная группа ОВД. В ходе осмотра в одной из квартир 3-го микрорайона в сидячем положении обнаружено тело гражданина М.Б., 1980 года рождения, с колото-резаным ранением в области грудной клетки, без признаков жизни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 122 (убийство) УК КР.

В рамках следственных мероприятий установлено, что телесное повреждение причинено гражданской супругой погибшего — гражданкой К.Ж., 1974 года рождения. По предварительным данным, в ходе возникшей между ними словесной ссоры она нанесла гражданскому супругу удар кухонным ножом в область грудной клетки, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия.