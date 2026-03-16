Происшествия

В Чуйской области задержана подозреваемая в убийстве гражданского супруга

В Чуйской области задержана подозреваемая в убийстве гражданского супруга. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.
 
По ее данным, 15 марта примерно в 6.47 в дежурную часть ОВД Токмока поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенных в 3-м микрорайоне города, обнаружен мужчина с ножевым ранением.
 
Данный факт зарегистрирован, после чего на место происшествия направлена следственно-оперативная группа ОВД. В ходе осмотра в одной из квартир 3-го микрорайона в сидячем положении обнаружено тело гражданина М.Б., 1980 года рождения, с колото-резаным ранением в области грудной клетки, без признаков жизни.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 122 (убийство) УК КР.
 
В рамках следственных мероприятий установлено, что телесное повреждение причинено гражданской супругой погибшего — гражданкой К.Ж., 1974 года рождения. По предварительным данным, в ходе возникшей между ними словесной ссоры она нанесла гражданскому супругу удар кухонным ножом в область грудной клетки, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия.
 
Тело погибшего М.Б. направлено в морг Токмока. С места происшествия изъят нож, назначены соответствующие судебно-правовые экспертизы.
 
В порядке статьи 96 УПК КР К.Ж. задержана и водворена в изолятор временного содержания. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/366121/
Материалы по теме
Девушка выпрыгнула с третьего этажа гостиницы в городе Манасе
Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке
Подробности смерти замглавы службы судисполнителей: что произошло в Чон-Арыке
В Чон-Арыке в автомобиле найден застреленным замглавы службы исполнителей
17 лет со дня трагедии: 13 марта 2009-го в Кыргызстане убили Медета Садыркулова
Женщина зарезала мужа после ссоры в Кара-Балте
Похитили, пытали и задушили. В Чуйской области раскрыто двойное убийство
Ссора в Чалдоваре закончилась смертью: мужчина зарезал соседа
В Чуйской области мужчина до смерти избил женщину: подозреваемый задержан
Стамбул: квартира с обезглавленной гражданкой Узбекистана скрывала вторую жертву
&laquo;Трейдинг&raquo; в&nbsp;Telegram: в&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;серии мошенничеств «Трейдинг» в Telegram: в Бишкеке задержали подозреваемую в серии мошенничеств
Патрульная милиция сняла с&nbsp;забора электронного щита потерянные госномера Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
На&nbsp;Иссык-Куле участок стоимостью 34&nbsp;миллиона сомов вернули государству На Иссык-Куле участок стоимостью 34 миллиона сомов вернули государству
Гибель замглавы службы судисполнителей не&nbsp;связана с&nbsp;работой. Что было в&nbsp;записке Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершил национальную инициативу по&nbsp;финансовой грамотности в&nbsp;вузах «Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах
В&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; подвели итоги акции &laquo;Праздник к&nbsp;нам приходит!&raquo; В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
В&nbsp;центре Бишкека демонтируют конструкцию на&nbsp;пересечении Чуй/Абдрахманова В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
